'No se va a tocar' el subsidio al gas, dice el ministro de Energía, René Ortiz

El Gobierno de Ecuador analiza focalizar los subsidios a los combustibles, pero no contempla cambios con el gas licuado de petróleo (GLP). "No se va a tocar" el gas, precisó René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, este lunes 20 de abril del 2020, ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.

Ortiz se refirió al tema tras ser consultado por la legisladora Liliana Durán (RC) sobre el futuro de los subsidios. Horas antes de participar en la Asamblea, el funcionario había argumentado, en una entrevista televisiva, que "este es el momento histórico" para eliminar las subvenciones a los derivados del petróleo, debido al colapso de los precios del crudo.



El Ministro se refirió al colapsó en los mercados internacionales y a la caída del precio del WTI (de referencia para el crudo ecuatoriano), que llegó a cotizar por debajo de los USD 0 por barril.

"Quisiera aclarar que lo del subsidio de combustibles está en análisis. No se va a tocar por ningún motivo, el tema del subsidio del gas de uso doméstico", Ministro René Ortiz #SectoresQueTrabajanPorTi pic.twitter.com/kylMmuU0rQ — Recursos y Energía EC (@RecNaturalesEC) April 20, 2020



En la entrevista, Ortiz dijo que existen los modelos económicos para implementar la focalización. En cambio, ante los asambleístas comentó que "técnicamente" el escenario es el adecuado para retirar los subsidios, pero lo político se maneja en otras instancias. "El momento técnico es este, hay que ver el momento político", precisó.