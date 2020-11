Subsecretario: 'Si baja el diésel no habrá compensación'

Fernando Alvear estudió Business Administration en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, entre el 2009 y 2015. Dice que los transportistas deberán pagar hasta USD 1,32 por el galón de este combustible. Si se supera este monto se compensará.

¿Cuál es la propuesta para compensar al sector del transporte ante un posible nuevo incremento del precio del diésel?



Nuestra propuesta va en dos sentidos. Una es la revisión de los impuestos para la canasta de repuestos que se usan para los automotores del transporte pesado de carga y pasajeros. La otra es una focalización del subsidio solo para quienes brindan el servicio de transporte de pasajeros a partir de enero.



¿A qué segmento está dirigida la revisión de los impuestos para la canasta de repuestos?



Para todo lo que es transporte pesado y de pasajeros.



¿La focalización del subsidio para el transporte de pasajeros se otorgará a los usuarios o propietarios de los buses?



Será para el transportista, porque así no se incrementará el valor del pasaje.



¿La condición para focalizar el subsidio para el transporte de pasajeros es no revisar la tarifa?



Así es, en eso hemos sido claros. Focalizamos o establecemos una estructura de aumento de tarifa, lo cual nosotros como Gobierno nacional no consideramos como una opción porque no queremos afectar al bolsillo de los ecuatorianos. Por eso, la discusión de este tema no está sobre la mesa de negociación.



¿Y si los transportistas luego solicitan en los municipios revisar la tarifa?



Eso ya será la responsabilidad o la irresponsabilidad del gobierno autónomo descentralizado (GAD) que lo haga. Pero lo veo bastante complicado.



¿Cómo se evitará un posible incremento del costo de los productos, en el caso que se opte por la focalización?



Para el transporte de carga pesado se está considerando reducir el pago de aranceles en llantas, como se lo hace ahora, u otro mecanismo. La idea del Gobierno es no afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Además, los precios de los productos no se pueden cambiar así no más, porque tienen una regulación.



¿De qué depende la selección de la medida compensatoria?



Los ministerios de Finanzas y de Energía están analizando cuál medida tendrá un menor impacto fiscal. Debemos analizar qué es más conveniente, bajar los aranceles o focalizar el subsidio.



¿Cuándo se espera tener definida ya la medida de compensación?



Esperamos que en una o dos semanas se realice una nueva reunión con el Ministerio de Finanzas para seguir analizando estas propuestas.



¿Cuánto representa económicamente la medida de compensación?



Estamos trabajando en eso, porque en el caso que se acepte la focalización no es el mismo cupo para todos los transportistas. No es lo mismo un bus que va de Guayaquil a Quito, que otro que se moviliza de Guayaquil a Durán. La Agencia Nacional de Tránsito está calculando eso.



¿Cuáles son las condiciones para entregar la compensación considerando que el precio del diésel puede variar hacia arriba o abajo?



Si el precio del diésel baja no habrá compensación. Los transportistas deberán pagar el valor real del derivado. Se estima que en los próximos meses el diésel llegue, dentro del sistema de bandas de precios, a USD 1,32 el galón. Desde ese monto para arriba empezaría la entrega de la compensación seleccionada.



En función de ese escenario, ¿Cuándo se empezaría a entregar la medida compensatoria?



Esperamos que entre mediados de diciembre próximo y mediados de enero del 2021 ya tengamos una estructura definida.



¿Cuál es la postura del sector del transporte frente a estas propuestas?



Es diversa, unos prefieren revisar las tarifas, otros bajar impuestos y otros la focalización. Hasta ahora nos hemos reunido con los gremios de tres provincias, que, por lo general, se han inclinado por la revisión de los impuestos.



¿Cómo se viabilizará la entrega de la compensación seleccionada?



El Ministerio de Finanzas o de Energía serán los encargados de definir eso.