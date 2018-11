La Subsecretaría de Educación niega la emisión de títulos de bachiller con irregularidades

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Subsecretaría de Educación de la zona 8 informó que “no se emitieron ni refrendaron títulos de bachiller o actas de grado con irregularidades”. El pronunciamiento se relaciona con la denuncia presentada por una estudiante universitaria, quien descubrió que sus documentos de bachiller no habían sido registrados en el Ministerio de Educación, pocos días antes de graduarse como socióloga.

Tatiana V. asegura que estudió en un colegio particular a distancia del norte de Guayaquil, donde completó el último año de bachillerato. La joven presentó una denuncia contra el rector y la secretaria de ese establecimiento ante la Fiscalía del Guayas, por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso.



“Al respecto, esta cartera de Estado investigó minuciosamente, concluyendo que la denunciante no consta en las nóminas y archivos de la Unidad Educativa Particular a Distancia (…), ni en la Unidad Educativa Fiscal (…), en los periodos lectivos desde 2009 al 2014, tiempo en el que aduce haber estudiado”, explica la Subsecretaría de Educación en un comunicado.



La entidad indica además que los datos de la estudiante tampoco constan en la página de consulta de título de bachilleres ni en los archivos digitales sobre datos de refrendación de bachilleres, desde el año 1999 hasta el 2012. “No se encontraron datos de la ciudadana en ningún establecimiento educativo”.



Tatiana conserva diplomas, el acta de grado, reconocimientos por su rendimiento académico, fotos de la graduación, incluso las copias de sus cuadernos. Se graduó con un promedio de 19 puntos como técnico en Comercio y Administración en el 2011; así aparece en los papeles que presentó ante la Fiscalía. Este jueves 22 de noviembre de 2018 dejó parte de esa documentación en la Gobernación del Guayas para pedir una solución.



“La respuesta que envió la Subsecretaría de Educación a la Fiscalía es que van a comenzar a analizar los títulos. Incluso me enviaron un mensaje diciéndome que ya enviaron las respuestas y que van a comenzar a investigar el caso”, afirma Tatiana.

Cerca de 15 jóvenes afectados sumaron este jueves sus denuncias al proceso de Tatiana. “En mi trabajo ya detectaron este problema con mi título y me dijeron que lo arregle pronto o tendrán que sacarme”, dijo un joven que labora en una cadena de supermercados. “Yo trabajo en una compañía turística; si se enteran de este problema me botan”, comentó otra denunciante.



Reyna es otra de las afectadas. Ella pide investigar también a las autoridades educativas de ese tiempo. “Ellos tenían que haber regularizado y ver si había problemas con ese colegio. Nos dieron actas con sellos del Ministerio de Educación, por eso nos aceptaron en los trabajos y en las universidades. ¿Cómo pudo pasar esto?”.



La fiscal Maribel Figueroa es la encargada del caso. Para el próximo miércoles programó la comparecencia de la subsecretaria de la zona 8, Érika Laínez. Frente a la indagación previa, la Subsecretaría informó que “ha comparecido ante la Fiscalía, mediante escritos adheridos a las investigaciones y está pendiente de su desarrollo”.