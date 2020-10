Binomio presidencial del movimiento Amigo va a subsanación

LEA TAMBIÉN

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió al binomio presidencial del movimiento Amigo un plazo de 48 horas para que subsane documentos, durante el proceso de inscripción formal de su candidatura.

La fórmula presidencial de Amigo está compuesta por Pedro Freile como aspirante a la Presidencia, y Byron Solís para la Vicepresidencia.



El informe legal del Departamento Jurídico del CNE recomendó negar la solicitud de inscripción del binomio Freile-Solis.



Sin embargo, en el Pleno, la consejera Esthela Acero votó a favor de la subsanación de los problemas legales del binomio de Amigo, porque “no cumplió los requisitos señalados en el Código de la Democracia, así como en el reglamento para la inscripción y calificación de candidatos de elección popular”, según dijo.



José Cabrera también votó a favor de la subsanación. Explicó que las decisiones que adopte el CNE deben estar enmarcadas en los preceptos legales y reglamentarios aplicables “no pudiendo consecuentemente rechazar candidaturas por causas que no se encuentren expresamente prescriptas en la legislación electoral”.



Luis Verdesoto, en cambio, se abstuvo. Afirmó que dicho movimiento “nació desde la gestión” del exlegislador Daniel Mendoza, quien guarda prisión por supuestos actos de corrupción, por lo que tiene cuestionamientos desde varias esferas ciudadanas.



“En esta razón, no tengo la certeza de que la organización política tenga legitimidad y ética para gozar de los derechos de postular candidaturas políticas, por estas razones me abstengo de votar”, explicó Verdesoto.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, también se abstuvo e increpó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a quien dijo que no ha dado respuestas sobre una supuesta relación entre ese movimiento y el juicio político en contra de ella. “Creo que usted como máxima autoridad de esta institución debió haberse pronunciado al respeto”.



La presidenta Atamaint, por su parte, votó a favor de la subsanación del proceso de inscripción del binomio presidencial de Amigo.

Entre tanto, luego el pleno del CNE también decidió que las candidaturas para el Parlamento Andino, del movimiento Democracia Sí, pasen a subsanación.