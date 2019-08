Padre de suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana que murió en show  aéreo dice que fue una misión 'irresponsable'

LEA TAMBIÉN

"Siento dolor y rabia por la forma tan irresponsable cómo mandaron a mi hijo a esa misión. Yo hablé con él un día antes y me dijo que no estaba a gusto de participar en ese ejercicio porque no se estaba teniendo en cuenta la líneas de riesgo".



Así reaccionó Jesús Mosquera, padre de Jesús Lácides Mosquera, técnico subjefe de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que murió el domingo 11 de agosto del 2019 en un ejercicio aéreo en Rionegro, Antioquia.

"Se nos fue cuando estaba a punto de convertirse en abogado. Tenía 36 años de los cuales 18 estuvo en la FAC. Estaba cursando noveno semestre de derecho en la Universidad Católica de Oriente. Era una persona de mucha sensibilidad y totalmente comprometida con las causas sociales", le dijo Mosquera, líder del Polo Democrático en Chocó, al Diario El Tiempo de Colombia.



También reveló que el suboficial tiene un hijo de 9 años que queda huérfano: "Su esposa Karen está destrozada al igual que toda la familia".

"Mi hijo no tenía muchos deseos de participar en el ejercicio de este 11 de agosto, porque era una operación muy riesgosa": papá del suboficial Jesús Lacides Mosquera, fallecido en revista aérea en Medellín, Colombia. HOY en @LaNocheNTN24 bajo la dirección de @CGurisattiNTN24 pic.twitter.com/wXC1Fr6ewP — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) August 13, 2019



El líder regional pidió que se investigue el caso, pero solicitó que no vaya a quedar en manos de la justicia penal militar: "Con todas las denuncias de corrupción es muy difícil creerles".



Mosquera le envió un mensaje a la cúpula militar y al ministro Guillermo Botero. "¿Ustedes hubieran enviado a sus hijos a un operativo tan riesgoso como este? No creo. Por eso fue una irresponsabilidad", señaló.

Dos militares fallecieron en Colombia, después de caer de un helicóptero que realizaba una exhibición aérea en Medellín. Foto: Captura de pantalla



Sus declaraciones se conocen horas después de que la FAC anunció una investigación a fondo y no descartó que alguien haya manipulado la cuerda que se rompió causando la muerte de Mosquera y de su compañero técnico cuarto Sebastián Gamboa.