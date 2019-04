Suben a 22 los muertos por el desplome de dos edificios en Río de Janeiro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El número de muertos dejados por el desplome de dos edificios construidos ilegalmente en Río de Janeiro ascendió este sábado 20 de abril de 2019 a 22, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a la última persona que aún está desaparecida.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la capital fluminense, los cadáveres de dos niños fueron retirados de entre los escombros de las dos edificaciones que colapsaron hace una semana en el barrio de Muzema, en la zona oeste de Río de Janeiro.



La entidad todavía no ha divulgado las identidades de los fallecidos, pero en su lista de desaparecidos figuraban los nombres de dos hermanos, de 6 y 4 años, cuyos padres igualmente han muerto en la tragedia.



Con el rescate de los dos cadáveres este sábado, se eleva a 22 el número de víctimas mortales dejadas por el colapso de los dos edificios, construidos de manera ilegal en un área de reserva ambiental y controlada por grupos parapoliciales conocidos como milicias.



Los equipos de rescate prosiguen este sábado por octavo día con las labores de búsqueda y rescate de la última persona considerada desaparecida y han empezado a utilizar máquinas de gran porte para la retirada de bloques de concreto que dificultan los trabajos.



Además de los bomberos, actúan en el local de la tragedia varios agentes de la Defensa Civil y de la Guardia Municipal, así como una decena de profesionales de salud, según informaciones de la Alcaldía de Río de Janeiro.



Tres de las ocho víctimas que fueron rescatadas con vida de los escombros permanecen hospitalizadas, aunque todas presentan cuadro médico estable.



En total, 61 familias fueron desalojadas de sus viviendas debido al riesgo de que otros edificios aledaños colapsaran y han recibido atención de la Alcaldía.



De acuerdo con las investigaciones policiales, los edificios que cayeron fueron erguidos por una constructora que es investigada hace varios años por irregularidades.



Asimismo, las milicias serían las responsables de la construcción ilegal de varios edificios que forman parte del condominio Figuieras do Itanhangá y presuntamente habrían vendido los apartamentos a precios muy inferiores a los del mercado, pero sin entregar la respectiva documentación.



La Justicia brasileña decretó este viernes 19 de abril de 2019 la prisión de tres hombres por su supuesta participación en la construcción y posterior venta de las edificaciones que se desplomaron el pasado día 12 de abril.



Sin embargo, la Policía no ha logrado localizar a los tres sospechosos, por lo que ahora son considerados prófugos de las autoridades.