SRI dispone de 100 servicios ‘on line’ para contribuyentes

En estos primeros seis meses del año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó 20 formularios y diligencias en línea, y la proyección es que cada mes se digitalicen nuevos servicios. Con ello, hasta ahora existen 100 trámites en línea, según la página web de la entidad.

Las opciones digitales que ofrece el SRI benefician a personas naturales y empresas. En el primer caso está, por ejemplo, el formulario de proyección de gastos personales, que debe ser presentado por los trabajadores en relación de dependencia, así como el formulario para la declaración del impuesto a la renta de personas naturales.



En el segundo está la declaración del impuesto a los consumos especiales (ICE), la reapertura del RUC o la suspensión de este documento.



Los trámites en línea también son oportunidad de negocio. Después de jubilarse como contadora, hace seis años, Eulalia Cruz se dedicó a llevar la declaración y el pago de impuestos de personas naturales. Lo hace sin la necesidad de moverse de su hogar porque todos los formularios que utiliza están disponibles en línea.



La mujer de 66 años, quien habita en Mejía (Pichincha), a diario se ocupa en tareas domésticas y ayuda en el cuidado de uno de sus nietos más pequeños. Para ella, acceder a los servicios tributarios por Internet significa ahorro de tiempo y de dinero, pues no necesita ir personalmente a hacer los trámites.



María Freire obtiene ingresos adicionales llevando las declaraciones de ocho personas. En su experiencia, el mayor avance en línea ha sido con las facturas electrónicas, porque evitan pérdidas de los documentos, ya que no todos los contribuyentes tienen la costumbre de guardar los comprobantes físicos que después requieren para sus diligencias tributarias.



Los productos en línea más recientes datan del 12 de junio pasado. Se trata del formulario para la declaración de Regalías a la Actividad Minera (que presenta el contribuyente que posee una concesión minera), y el formulario de Enajenación de Derechos Representativos de Capital y Derechos de Concesión y Similares (para los contribuyentes residentes o no en el país que tengan utilidades por la venta de acciones).



La simplificación tributaria es una política gubernamental que busca agilizar los procesos de declaración y pago de impuestos. Se enmarca en el Decreto Ejecutivo 372, del 23 de abril del 2018, el cual declara como política de Estado la mejora y simplificación de trámites para asegurar una adecuada gestión, destaca el SRI.



Existen tres vías para acceder a los formularios, servicios y resoluciones en línea. La primera es la página del SRI, la segunda es con el portal SRI en línea, y la tercera es a través de la aplicación para teléfonos inteligentes SRI Móvil.



El usuario podrá encontrar en estos sitios elementos relacionados con la creación de claves de acceso, RISE, RUC, facturación física, facturación electrónica, declaraciones, anexos, pagos, deudas, devoluciones, acreditación, notas de crédito y Títulos del Banco Central (TBC), certificados, asuntos vehiculares, y otros.



Aprender a manipular el sistema en general no es complicado, pero es importante tener conocimientos básicos sobre qué se debe declarar o pagar, para evitar errores, recomienda Roberto Vargas, experto tributario. Además, aconseja instruirse con asesores contables y en las capacitaciones gratuitas que ofrece el SRI.



Eulalia ha participado por cinco ocasiones en esos talleres y comenta que las explicaciones de los funcionarios son didácticas e ilustrativas. Las dudas también pueden despejarse comunicándose a las líneas telefónicas de la institución:



1700 774774, 042598441 y 032998100.



Para lo que resta del año, el SRI tiene previsto habilitar más servicios en línea. Este Diario consultó el 10 de junio al SRI sobre cuáles serán esos productos, cuántos contribuyentes se beneficiarán y a cuánto asciende el ahorro por la transición a lo digital. El SRI dijo que estaba tramitando las respuestas.



El usuario requiere de una computadora o un dispositivo móvil con acceso a Internet.



El usuario puede obtener una clave personal que le permitirá acceder a más productos.



Las consultas telefónicas están disponibles de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00, sin interrupción.



En la página del SRI se pueden conocer los requisitos para todos los contribuyentes.