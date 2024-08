El Servicio de Rentas Internas (SRI) sancionó con multas de hasta 4 600 dólares a las gasolineras que no entregaron comprobantes de venta o incumplieron con la transmisión de comprobantes electrónicos. Así lo informó la administración tributaria este 1 de agosto de 2024.

Según el SRI, el 17% de estaciones de servicio controladas en Guayaquil, San Jacinto de Yaguachi, Zamora, Yantzaza e Ibarra no cumplió con la entrega de comprobantes de venta o con la transmisión a comprobantes digitales. Mientras que el 83% restante sí cumplieron con sus deberes formales y obligaciones tributarias. Los controles se realizaron en julio de 2024.

La resolución No. 575, del 10 de junio de 2024, establece las normas para la aplicación de sanciones, que van desde 1 hasta 30 salarios básicos unificados (SBU), por no entregar comprobantes de venta o por no realizar la trasmisión a comprobantes electrónicos. Las sanciones dependen de las características del contribuyente infractor y de la infracción cometida.

En el caso de los establecimientos que comercializan combustibles, el incumplimiento de esta obligación generó multas o penalizaciones económicas de hasta 10 SBU (460 dólares para este 2024).

El SRI continuará con estos controles en todo el país con la finalidad de verificar la entrega y emisión de comprobantes de venta. Esto también sirve para combatir la competencia desleal, respaldar y proteger a los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, señaló el SRI.

Además, agregó que busca promover el pago de los impuestos correspondientes por toda actividad económica realizada en el país. De esa manera, se evita la evasión de los tributos.