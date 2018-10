SRI ha recaudado el 10,4% de la meta por remisión tributaria para este año

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Rentas Internas (SRI) celebra hoy, 15 de octubre, desde las 8:00 hasta las 17:00, la feria de remisión tributaria en los exteriores de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito.

A las 10:45 alrededor de siete personas esperaban para ser atendidas en el stand del SRI, que hasta esa hora había atendido a cerca de 40 personas.



El objetivo principal de la feria es informar a la ciudadanía sobre el proceso, que permite la condonación del 100% de intereses, multas y recargos en pagos pendientes con la Administración Tributaria. Sin embargo, quien lo desee puede cancelar sus obligaciones pendientes.



Para acogerse a la amnistía, los grandes contribuyentes deben cancelar la totalidad del capital en un plazo de 90 días hábiles, desde que entró en vigor la Ley de Fomento Productivo, el pasado 21 de agosto.



Las mipymes pueden presentar una solicitud de facilidades de pago, que les permite cancelar en cuotas mensuales de igual valor, por un plazo de hasta dos años.



Según el portal web del SRI, desde el pasado 21 de agosto, día en que entró en vigencia la remisión, con la publicación de la Ley de Fomento Productivo, se han recaudado USD 62,65 millones. Esto corresponde al 10,41% de la meta prevista para este año: USD 602 millones.

Adicionalmente, se han otorgado facilidades de pago por USD 47,4 millones, a 2 266 contribuyentes. En total, se han acogido al proceso 159 394 contribuyentes.



Marisol Andrade, directora general del SRI, explicó que históricamente es en las últimas semanas de la remisión cuando los contribuyentes toman la decisión de acogerse. “Es un tema de decisión del costo del dinero en el tiempo. Estamos seguros que vamos a cumplir con la meta”.



Recordó que el pago se puede hacer totalmente online en el portal de la institución, donde además se puede verificar el monto pendiente y el beneficio por la remisión.



En la feria también participan el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Agencia Nacional de Tránsito y BanEcuador. Estas instituciones llevan paralelamente procesos de remisión o reducción de intereses, multas y recargos.



Santiago Andrade, director nacional de Recaudación y Gestión de Cartera del IESS, indicó que la institución ha recaudado USD 19,4 millones con la reducción de intereses, multas y recargos en obligaciones patronales canceladas por 17 366 empleadores.

Galo Molina se acercó a la feria para informarse sobre cuánto adeuda en impuestos y obligaciones patronales al IESS en una empresa de sistemas, de su propiedad, que está en proceso de liquidación desde hace un año.

Otro contribuyente, Luis Vallejo, se enteró hoy, a través de los medios de comunicación, del proceso de remisión, por lo que decidió acercarse a la feria. Tiene un negocio de distribución de suministros de oficinas y desde junio no ha podido cancelar sus compromisos con el SRI y el IESS. “Antes pagaba puntual, pero el negocio no está dando como antes. La situación está mala en el país”. No obstante, la amnistía solo aplica para deudas vencidas hasta el pasado 2 de abril.



La feria se repetirá el próximo 30 de octubre en la Plataforma Social, en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.