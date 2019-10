SRI dice que emitirá un listado de las aplicaciones que serán gravadas si se aprueba Ley económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico analizó este viernes 25 de octubre del 2019 las reformas tributarias, que constan dentro del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que tiene el carácter de urgente.

En este espacio Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó las propuestas para hacer ajustes en ciertos tributos.



La reforma incluye la iniciativa de gravar con 12% de impuesto al valor agregado (IVA) a servicios digitales que ofrecen plataformas tecnológicas.



Andrade agregó que está entidad emitirá un listado de las aplicaciones en los que se cargará este gravamen, una vez se apruebe la Ley.



El Gobierno ha anticipado que se gravarían servicios como Netflix, Úber, Cabify, Spotify, entre otros.



El SRI aún no ha estimado el monto de recaudación que este gravamen generará, por tratarse de un tema nuevo en el país.



Otros aspectos que expuso Andrade se refirieron a la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), del 5% al 2,5% en determinados casos; la eliminación de impuestos para ciertos insumos médicos, limitar la deducción de gastos personales para los contribuyentes con ingresos superiores a los USD 100 000 al año, gravar las fundas plásticas y los servicios digitales, entre otros.



Con estas reformas tributarias se espera, en total, obtener ingresos netos por USD 737 millones en el 2020 y USD 890 millones en el 2021.



Esta exposición generó inquietudes entre legisladores de las diferentes bancadas. Franco Romero, asambleísta, consultó que por qué no se elimina el ISD y no se revisa a la vez los impuestos a los tabacos, debido a que la carga tributaria que tienen ha dado lugar al contrabando.



Andrade explicó que la eliminación del ISD no es total, porque los ingresos que generan son necesarios para el fisco.



Sobre el tema de las fundas plásticas, el SRI dijo se podría perfeccionar la propuesta, considerando los materiales que se usan para su fabricación. Además, reiteró que este tributo no se aplicaría para comercios pequeños.