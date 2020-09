Tres ejemplos para entender cómo operará el cobro del IVA a los servicios digitales

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Rentas Internas (SRI) confirmó que a partir del miércoles, 16 de septiembre del 2020, el pago por la importación de servicios digitales prestados por empresas no residentes en el país, deberá incluir el cobro del 12% impuesto al valor agregado (IVA).

178 servicios digitales serán gravados con el tributo, los cuales son ofertados por empresas de distinta índole: compras en línea, hospedaje, educación, videojuegos, televisión por straming, música, antivirus, y hasta aplicaciones de citas.



Mientras tanto, los servicios de suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting) y computación en la nube (cloud computing) tienen tarifa 0% del IVA; así como los servicios digitales gratuitos, aclaró el SRI.



A continuación le presentamos tres ejemplos para entender cómo aplica la tarifa y en qué casos:



1. El IVA en las plataformas como Netflix, Spotify o Amazon Prime se gravará sobre la factura total generada. Así, si su factura es de USD 5,99 al mes, el IVA a pagar será de USD 0,72 al mes.



2. Un residente ecuatoriano compra a través de una plataforma digital del exterior, una prenda de vestir por USD 30 y la cancela con tarjeta de crédito, cancelará únicamente los USD 30 al ser una compra de bienes y no una importación de un servicio digital, sin perjuicio del régimen tributario aplicable a la importación de bienes.



3. Si un residente ecuatoriano adquiere una pizza de USD 20 (incluidos impuestos), a través de una plataforma digital del exterior de envío de alimentos (que opera en el país), cancelará con su tarjeta de crédito los USD 20 de la pizza, y adicionalmente, la comisión por el uso de la plataforma equivalente -para efectos del ejemplo- a USD 2. El IVA se gravará únicamente sobre la comisión, con lo cual el tributo a pagar es de USD 0,24. Este mecanismo aplica para las aplicaciones de delivery, transporte o servicio de arriendo, es decir, el IVA solo será sobre la comisión y no a la factura total.



En la página web del SRI está disponible el listado de los proveedores de servicios digitales. Los usuarios pueden descargar 'Catastro Prestadores de Servicios Digitales' de forma gratuita.



Ahí encontrarán datos de servicios gravados con tarifa 12% del IVA, así como los que están gravados con tarifa 0% del referido impuesto. Además, se diferencia los prestadores residentes en Ecuador y aquellos residentes en el exterior. El catastro de empresas será actualizado cada tres meses.



¿Cómo cobrarán los proveedores de servicios residentes y no residentes en Ecuador?



En los casos de los servicios digitales adquiridos a prestadores residentes en Ecuador, el IVA se cobra directamente por el prestador.



Cuando los servicios digitales sean importados (es decir se adquieren a empresas extranjeras no residentes) existen dos alternativas:



El proveedor puede optar por registrarse ante el SRI. De ser así, el prestador del servicio digital no residente será quien cobre (perciba) directamente el IVA y los declare y pague ante el SRI.



Si el prestador no se registra, el cobro a los usuarios se hará mediante las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito.



Mediante retención a cargo del importador del servicio, cuando se utilicen otros medios de pago.



