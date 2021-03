Tres grupos de personas deben declarar el impuesto a la renta en este mes

Hasta fines de este mes se debe declarar el impuesto a la renta. Los contribuyentes obligados a hacerlo son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, los trabajadores en relación de dependencia (laboran para alguien más, reciben un sueldo y están afiliados), las personas naturales del Régimen Impositivo de Microempresas (con ingresos adicionales a esa fuente o con reclamos de pago).

El proceso se realiza enteramente por Internet, explica el Servicio de Rentas Internas (SRI).



La entidad detalla que el proceso se debe realizar de manera electrónica, sin importar el monto de las obligaciones tributarias, aun cuando la declaración que se presente no tenga impuesto u otros valores a pagar.



Para realizar la declaración del Impuesto a la Renta es necesario contar con la clave de usuario para uso de medios electrónicos.



En caso de que la persona no la tenga, debe solicitarla en las oficinas del SRI a escala nacional, portando la cédula de ciudadanía y un acuerdo de responsabilidad suscrito que está disponible en el enlace: http://www.sri.gob.ec/web/guest/requisitos-personas-naturales.



También pueden obtener la clave de acceso mediante trámite electrónico ingresado a través de la plataforma www.gob.ec.



En caso de no recordar la clave de usuario para uso de medios electrónicos puede recuperarla ingresando a SRI en Línea, y dar clic en el botón “recuperar clave”.



La declaración se hace a través de un formulario en línea. Para acceder al mismo debe ingresar a www.sri.gob.ec / SRI en Línea con su usuario y clave de acceso. En el menú general, siga la ruta: declaraciones / declaración de impuestos / elaboración y envío de declaraciones.



Hecho eso escoja el formulario que dice “renta naturales”.

Para continuar con la declaración se debe seguir cuatro pasos básicos:



1.- Seleccionar el periodo fiscal 2020



2.- Contestar un grupo de preguntas que le ayudarán a delimitar los casilleros necesarios para llenar su declaración con los valores de acuerdo a su actividad económica.



3.- Llene el formulario



Tome en cuenta que el documento presentará información prellenada de los siguientes rubros:



-Rentas por relación de dependencia.

-Herencias, legados y donaciones.

-Ingresos.

-Costos / gastos.

-Gastos personales.

-Rendimientos financieros.

-Retenciones y arrastre de crédito tributario consignado en su declaración anterior.

-Retenciones que le han efectuado en el período.

Llene todos los datos que se le solicita en la totalidad del formulario. Una vez que haya hecho eso, el SRI calculará la base imponible (ingresos gravados menos gastos y deducciones), el impuesto causado, el impuesto a pagar y el saldo a favor del contribuyente (en caso de existir).



Se validará la fecha de vencimiento de la deuda por Impuesto a la Renta.



Si el contribuyente presenta la declaración después del plazo permitido, el sistema calculará automáticamente los valores de interés y multa, que se sumarán al valor total de la declaración. No se podrá modificar este cálculo.

4.- Cuando la declaración presente valores a pagar, usted debe seleccionar la forma de hacerlo.



Consideraciones



El SRI establece aspectos a tomar en cuenta en casos determinados



Microempresario: Si usted está sujeto al Régimen Impositivo para Microempresas y desarrolla actividades adicionales a la empresarial deberá obligatoriamente realizar su declaración anual del Impuesto a la Renta.



De ser el caso deberá registrar sus ingresos de actividades no empresariales



Tercera edad. Si es de la tercera edad puede acceder a la exoneración equivalente a una fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta, para lo cual el sistema verificará que tenga más de 65 años de edad y registrará automáticamente el valor del beneficio. La fracción básica desgravada para el 2020 es de USD 11 315.

Personas con discapacidad. En el caso de este segmento, el beneficio de exoneración se aplica cuando el contribuyente posea una discapacidad igual o superior al 30% o tenga la calidad de sustituto. El sistema solicitará que ingrese la identificación del posible beneficiado, el porcentaje de discapacidad y calculará automáticamente el monto de exoneración de acuerdo al porcentaje establecido en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades



Matrimonios. Si el contribuyente informa que se deduce el 50% de la utilidad que corresponda a la sociedad conyugal, deberá registrar el tipo y número de identificación del cónyuge y el valor de la deducción se calculará automáticamente. El esposo / esposa presentará la declaración del Impuesto a la Renta, incluyendo el valor de la utilidad en el total de sus ingresos, siempre que estos superen la fracción básica desgravada, de USD

11 315 para 2020.

Rubros exentos de pago. En la sección Otras rentas exentas que no se registran en contabilidad, el sistema presentará los valores registrados por concepto de loterías, rifas y apuestas, herencias, legados y donaciones, pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias, rendimientos financieros exentos, décimo tercera y décimo cuarta remuneración, fondos de reserva, compensación por salario digno, bonificación por desahucio, indemnización por despido intempestivo y otros ingresos exentos.



Para registrar otros ingresos exentos se debe dar clic en “Detalle”, en donde encontrará una lista de otros libres de impuestos.