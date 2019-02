SRI alerta a adultos mayores de posibles estafas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Rentas Internas (SRI) alertó, 25 de febrero del 2019, a la ciudadanía sobre la presencia de individuos inescrupulosos, quienes pretenden engañar a ciudadanos de Santa Elena, principalmente a las personas de la tercera edad, para obtener, con engaños, información de claves.

Según el SRI, los estafadores ofrecen entregar un bono por vejez o crédito no reembolsable de USD 4 000 hasta USD 8 000 a cambio de que les faciliten su clave de acceso a los medios electrónicos del SRI para que, a su nombre, soliciten la devolución del impuesto al valor agregado (IVA).



Estas personas se hacen pasar como servidores del SRI de la región Costa o como funcionarios de fundaciones de ayuda social.



Una vez consiguen las mencionadas claves, acceden a la devolución del IVA.



La Dirección Provincial de Santa Elena del SRI, conjuntamente con la Fiscalía Provincial, realizó las investigaciones pertinentes y detuvo a Rebeca Alicia R.M, quien se encuentra con prisión preventiva, por el presunto delito de Usurpación de Funciones Públicas tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.



El Servicio de Rentas Internas aclaró que no existe ningún bono por vejez o crédito no reembolsable a favor de las personas de la tercera edad. Además, recordó que todos los servicios ofrecidos por la Administración Tributaria son gratuitos y de acceso público.



El SRI señaló que estos hechos se pueden denunciar al 1700 774 774 o en la opción "Denuncias Tributarias" de la página web.www.sri.gob.ec.