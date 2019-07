Spa de EE.UU. es multado por negar servicio a cliente no vidente

LEA TAMBIÉN

Un spa en Los Ángeles se comprometió a cambiar sus políticas de atención al cliente y pagar una indemnización a un hombre no vidente al que se negó a atender porque “su clase” no podría seguir las instrucciones del establecimiento.

Spa Palace, operado por CJ Spa Group Inc, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia luego de que el hombre demandara por discriminación, indicó un comunicado este martes 9 de julio del 2019.



Las autoridades dijeron que el hombre, que no fue identificado, llegó acompañado de un amigo a este spa en julio de 2017 para recibir un masaje.



Un empleado le informó que no podría entrar al establecimiento, ubicado en el barrio de Westlake, y recibir un masaje porque los de “su clase” no podían seguir instrucciones y el masajista no podía hacerse cargo.



La pareja se retiró pero a los 45 minutos recibió una llamada de otro empleado que dijo que podía regresar y recibir el masaje. Rechazaron la oferta.



Spa Palace explicó que no se negaron a prestar el servicio, sino que necesitaban que el cliente estuviera acompañado por el amigo en todo momento, una política que ha sido cambiada.



“Personas con discapacidad, incluidos aquellos que están ciegos, no deben ser excluidos de actividades o servicios debido a estereotipos o suposiciones falsas”, dijo el fiscal Nick Hanna en la declaración.



“Mi oficina continuará haciendo cumplir la ley para asegurar la igualdad de trato para las personas con discapacidades”, añadió.



Además de cambiar su política, el spa accedió a pagar USD 5 000 por daños al demandante y una multa de otros 5 000 al Tesoro de Estados Unidos.