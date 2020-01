Un sospechoso se escapa de un patrullero policial en Carapungo, norte de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El video comenzó a circular la tarde de este martes 21 de enero del 2020. En la grabación, de 29 segundos, se ve cómo un sospechoso que había sido detenido por los policías se escapa del patrullero en Carapungo, norte de Quito.

En las tomas se observa que todo ocurre en presencia de varias personas, que observaron la captura.



El sospechoso se encontraba en el patrullero y cuando los uniformados se aprestaban a arrancar el vehículo, el hombre abre la puerta del automotor policial y huye entre los curiosos. El ciudadano corre por una vereda, cruza la calle y se pierde entre las viviendas.



En las redes sociales se dice que el fugitivo estaba acusado por el

delito de robo.



“De no creer: En Carapungo, ladrón se les escapa de la patrulla a algunos policías, quienes se olvidaron de asegurar la puerta del carro y tampoco le pusieron las esposas”; “No aseguraron la puerta del patrullero y se les escapó el delincuente, pasó en Carapungo”, eran algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en redes sociales.



La asambleísta Cristina Reyes también se pronunció en Twitter. “Inaudito que un presunto delincuente, capturado en Carapungo, Quito, se le escape a la Policía en sus narices, por no haber asegurado la puerta del patrullero (...)”. La legisladora cuestionó el trabajo de María Paula Romo, como Ministra de Gobierno. “En esas manos, está nuestra seguridad”, dijo.



A las 21:05, la Policía Nacional se pronunció sobre el caso en su cuenta de Twitter. La Fuerza Pública dijo que “el operativo se trató de una llamada de la ciudadanía en el sector de Carapungo, en Quito, para verificar a un sospechoso que en primera instancia pudo evadir la custodia policial cuando se encontraba al interior del patrullero el cual posee un mecanismo que activa los seguros desde el interior; sin embargo hubo una falla del seguro que posibilitó la salida del presunto infractor, el mismo que luego fue recapturado y contra quien no hubo alguna denuncia ni indicio de delito hallado en su poder”.