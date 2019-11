Otto Sonnenholzner responde a Leonidas Iza: ‘No he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Desde que empecé (en la Vicepresidencia) he recorrido el país, no he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano”. Esa fue la respuesta de Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuador, a Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), este miércoles 13 de noviembre del 2019.

La tarde del martes 12 de noviembre, Iza concurrió ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga lo ocurrido en las protestas de octubre y cuestionó que el Gobierno no escuchara sus planteamientos, como la propuesta económica del Parlamento de los Pueblos, y que en su lugar funcionarios como Otto Sonnenholzner realicen visitas a comunidades.



“Decimos al Vicepresidente de la República que si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea; respeto a las jurisdicciones, respeto a la propuesta pública que le hemos hecho”, expresó Leonidas Iza ante la Comisión de la Asamblea, donde reclamó una falta de independencia en la justicia para juzgar con la misma celeridad tanto a indígenas, por hechos registrados durante el paro, como a miembros de la Fuerza Pública, por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos.



“Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montuvias, afro de todo el Ecuador, que quieran dialogar, que quieran escuchar al vicepresidente, que quieran escuchar la verdad, vamos a combatir la mentira con la verdad, vamos a combatir el odio con trabajo”, señaló el vicepresidente Sonnenholzner este miércoles 13.



El Segundo Mandatario ha recorrido durante los últimos días comunidades de la Sierra y Amazonía. El pasado 10 de noviembre estuvo en Zamora Chinchipe para participar en la sesión solemne por los 66 años de creación de la provincia.



La mañana de este miércoles, la Presidencia de la República calificó como “amenazas” las declaraciones de Iza. “El Gobierno Nacional -en apego a su política de diálogo- expresa su solidaridad con el vicepresidente Otto Sonnenholzner y rechaza las amenazas emitidas por el dirigente Leonidas Iza”, dijo Cardondelet en un comunicado.



“La construcción de un país con igualdad, prosperidad y paz requiere de trabajo comprometido, de apertura con diversos sectores y de atender las necesidades de la gente. Por ello, lamentamos que haya voces que sigan apostando por el conflicto, la disputa y la división”, agrega la Presidencia.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno Nacional, en apego a su política de diálogo, expresa su solidaridad con el vicepresidente de la República, @ottosonnenh, y rechaza las amenazas emitidas este martes por el dirigente Leonidas Iza. pic.twitter.com/Xb1ga5ufmz — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) November 13, 2019



“El presidente de la República, Lenín Moreno; el vicepresidente Otto Sonnenholzner; y los miembros del Gobierno Nacional seguirán trabajando a favor del bien común, sin caer en provocaciones y sin detenerse en este tipo de amedrentamientos que deberán ser analizados por las autoridades correspondientes”, reza en el documento.



El Vicepresidente, desde Guayaquil, agregó: “No vamos a responder el odio con odio, no vamos a responder la violencia con violencia, lo único que yo sé hacer es trabajar. Desde que empecé a recorrer el país no he sabido que he tenido que pedirle visa para recorrer el país como ecuatoriano”.