Sonnenholzner: 'no podemos administrar el regreso masivo de ecuatorianos' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonneholzner, lideró una rueda de prensa virtual desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), en Quito. El segundo mandatario confirmó que existen 111 casos positivos de covid-19, pasadas las 10:30 de este martes, 17 de marzo del 2020.

El funcionario envió un mensaje para que la ciudadanía permanezca dentro de sus hogares. Además, se refirió al accionar de actores políticos durante el estado de excepción decretado por el Gobierno. “No es momento de show mediático, de politiquería”, señaló Sonnenholzner.



También confirmó que su padre, su tía y sus primos no han podido ingresar a Ecuador, tras la restricción de acceso a vuelos internacionales decretada por el Gobierno para contener la cepa. “Aquí no hay privilegios, a diario recibo mensajes que quieren que sus hijos vuelvan. Tenemos que tener prioridades, no podemos administrar el regreso masivo de ecuatorianos”, manifestó.

Sonnenholzner señaló que en Guayas se concentran 81 de los 111 casos confirmados de coronavirus. Argumentó que el incremento de diagnósticos podría deberse al hecho de que una “gran cantidad de personas estaban de vacaciones fuera del país y han regresado con contagio a la ciudad”, en referencia a Guayaquil.



Sobre la respuesta para personas en situación de calle y personas sin hogar, dijo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) levanta un plan, para ofrecer casas de acogida.



Asimismo, explicó que la proyección de 800 000 casos positivos sino se frena la curva de contagios, que difundió el Presidente Lenín Moreno en cadena nacional, se basó en un cálculo de la Organización Panamericana de Salud, presentado por Gina Watson.