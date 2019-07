Vicepresidente descarta presencia de devastadora plaga en la plantaciones bananeras de Ecuador

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, afirmó este martes 16 de julio de 2019 que el hongo Fusarium Raza 4, conocido también como 'Mal de Panamá' o 'Foc R4T', no está en las plantaciones bananeras del país.

Las declaraciones del Segundo Mandatario se dieron durante el seminario del BID Invest, que se realiza en el Hotel Hilton Colón en Guayaquil.



El 'Foc R4T' es un hongo para el cual no hay cura y se caracteriza por afectar a una gran variedad de especies de banano y dispersarse rápidamente en las plantaciones.



Sonnenholzner explicó que se aplica un plan de emergencia para impedir que ingrese la plaga y dijo que las gestiones que ha realizado el actual ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier Lazo, son las "correctas".



El funcionario destacó que Lazo viene trabajando más de medio año en mejorar los protocolos sanitarios y fitosanitarios a escala nacional.



Además, indicó que se debe de mejorar el control sanitario en la frontera norte, ya que la masiva migración genera un riesgo sanitario adicional. El Gobierno está actualmente trabajando para reforzar este tema, dijo.



El Régimen dispuso USD 18 millones para financiar el plan en contra del Foc R4T.



El presupuesto incluye campañas de educación y de formación a los miembros de la cadena productiva y controles fitosanitarios. Los recursos también financiarán capacitación a la ciudadanía para que me conozca la importancia y la gravedad que pudiera tener la plaga si no se realizan los controles biosanitarios exigidos.