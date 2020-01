‘Otto’, el logo usado para una hora de TV con el Vicepresidente

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, intervino el pasado miércoles 29 de enero de 2020 en una entrevista efectuada por Ecuador TV. En ella se refirió a varios temas de interés y se utilizó iconografía para identificar el segundo mandatario únicamente con su nombre.

La entrevista que realizó vicepresidente de la República, la noche de ayer, se llamó '60 minutos con Otto'. “El objetivo del diálogo es que usted en casa conozca de primera mano todas las a acciones del Gobierno Nacional”, aseguró la presentadora Guadalupe Ayoví, periodista de los Medios Públicos.



Para el analista político Max Donoso Muller, el logo utilizado en el conversatorio televisado es bastante parecido al del programa estadounidense '60 minutos'. Sin embargo, asegura que la utilización de un nombre o un apellido es una estrategia que permite posicionarse mejor.



“Desde el punto de vista de comunicación política, siempre un nombre o un apellido es más fácil de promocionar. No hay que olvidar el ‘Dale Correa’, ahí, se usó un apellido. Es más simple posicionarse con el nombre. Tiene buenas características, pero va ligado a un gobierno ineficiente, con mala comunicación y cero obras”, agrega Donoso Muller.



Para el analista y estratega político Xavier Buendía el programa fue oportuno. “Se pudo aprovechar de mejor manera la portavocería oficial para entregar un mensaje de mayor significación para crear valor público, en momentos de amplia desconfianza e incertidumbre ciudadana”.



El Gobierno tiene 11 marcas registradas de sus programas sociales, según un reportaje publicado por este Diario. Sin embargo, el logo del presidente Lenín Moreno no ha sido registrado ni tampoco el del vicepresidente.



Sobre el formato de entrevista-panel, además de la periodista Ayoví, también integraron el conversatorio las periodistas Ana María Cañizarez (CNN) y Michelle Oquendo (radio Visión). Sobre el hecho de que el panel haya estado conformado por mujeres, la docente de comunicación de la Universidad Andina, Saudia Levoyer, cree que hay que diferenciar si se trata o no de un hecho político.



“Lo primero que debe primar -dice Levoyer- en el periodismo es la calidad de datos que se obtienen, no si la pieza periodística la realizó un hombre o una mujer. Entonces habría que ver cuál es la intencionalidad política que hubo. Hay muchas mujeres dedicadas al periodismo político, en las escuelas de periodismo hay más mujeres. Pero si lo hicieron solo por un tema de que son mujeres, creería que hay un manejo político”.



Una fuente aseguró que se evalúa si el formato de entrevista de una hora es el más adecuado y si es así se podría emitir este conversatorio mensualmente.