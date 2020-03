Otto Sonnenholzner dice que muchos ecuatorianos que retornaron al país por Guayaquil incumplieron aislamiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, señaló que Ecuador cuenta con 1 000 camas para atender a pacientes graves de coronavirus y se están habilitando más conforme avanzan los casos. Lo dijo en una entrevista mantenida la noche de este miércoles 18 de marzo del 2020 con la cadena de noticias CNN.

El segundo mandatario explicó que el Gobierno ha tenido que adoptar medidas difíciles en medio de una compleja crisis económica y reconoció que el sistema sanitario nacional tiene carencias importantes que hay que solucionar. El funcionario también señaló que el Ejecutivo tiene un plan para ayudar a las personas más necesitadas, sobre todo para aquellas que viven del día a día y que sentirán los efectos de medidas como el toque de queda. “Tenemos que organizar brigadas para poderlos alimentar porque no le podemos pedir a alguien que no tiene que comer que se quede 15 días en su casa”.



Sonnenholzner dijo que cuentan con 200 000 kits para ayudar a quienes más lo necesiten. “Estamos acumulando los desayunos escolares, arroz y otras gramíneas. También tenemos un programa de transferencias directas y pensamos tenerlos listos este fin de semana”.



En la entrevista el periodista de CNN, Camillo Egaña, preguntó por qué hay cientos de ciudadanos ecuatorianos varados en México y otros en República Dominicana que no pueden retornar a Ecuador. El Vicepresidente contestó:



“Primero hay un bloqueo de vuelos a nivel nacional, yo soy parte de estas personas porque mi padre, mi tía, mis primos están fuera del país. Estamos organizando una plataforma en la que priorizaremos a los menores de edad, a las personas con discapacidad o quienes no tengan capacidad de hospedaje en estos lugares. Hasta eso estamos activando las embajadas y consulados para que atiendan las necesidades básicas de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Esto no es fácil, la recomendación es que estos compatriotas hagan aislamiento en donde están. Esta es una medida excepcional y nos obliga a tomar medidas excepcionales y todavía no tenemos claro qué es lo que está ocurriendo en el mundo”.



El funcionario abordó además el tema de la indisciplina y la falta de colaboración que han ocasionado que los casos de contagio de coronavirus se disparen en el país. Concretamente se refirió a lo ocurrido en la provincia de Guayas y por qué registra la mayor cantidad de casos. “Mucha gente estaba de vacaciones fuera del país y a su retorno quienes venían de Europa pero también de Estados Unidos retornaron con contagio. Lamentablemente, y esto tengo que decirlo claro, al retorno de estas personas ya regían las medidas de aislamiento obligatorio pero mucha gente lo incumplió. Por eso yo digo que en la región tenemos comportamientos que no son los mejores, el enemigo debe ser el virus, no la desobediencia. (Estas personas) desobedecieron y eso obligó a tomar medidas más duras como las de hoy, ampliar el toque de queda, restringir el acceso con ciertos filtros, con ciertas cosas que se deben permitir para el abastecimiento en la provincia del Guayas en general”.



CNN también preguntó a Sonnenholzner si debido a la complejidad de la crisis económica, que se agravará con la emergencia sanitaria, el país está pensando en un default (suspensión de pagos). “Es triste, en el pasado se denostó la necesidad de tener disciplina en las finanzas públicas, se denostó tener fondos, capacidad de respuesta en reservas para una emergencia y lamentablemente en este poco tiempo no se ha podido corregir aquello, se ha corregido mucho pero no lo suficiente. Hoy enfrentamos una situación económica compleja, el país ya lo sabía. En octubre pasado tuvimos un mes muy complicado, situaciones difíciles que nos ha tocado vivir a los ecuatorianos. Vamos a lograr salir de esta crisis pero necesitamos que todos colaboren. Y si Ecuador va a un default, nosotros estamos trabajando claramente de la mano con todos los organismos multilaterales de financiamiento para que Ecuador cumpla sus obligaciones. Estamos haciendo esfuerzos sobre humanos para sostener una situación nacional compleja”.