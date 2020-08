Otto Sonnenholzner confirma que ha dialogado con Jaime Nebot con miras a las presidenciales del 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, confirmó que retoma sus actividades para buscar la unidad de cara al 2021. En esa línea, afirmó este 3 de agosto del 2020 que ha conversado con varios líderes políticos, entre ellos el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

En declaraciones a Ecuavisa, aseguró que tras dejar a la Vicepresidencia se ha dedicado a construir un espacio que debe ser aprovechado para el país. "Yo dije que salía a construir un camino que nos lleve a un país de desarrollo, equidad y prosperidad y eso estoy haciendo, tratando de lograr la unidad en beneficio del país".



El exsegundo mandatario aseguró que ha hablado al menos con una docena de líderes políticos y sociales. Sin embargo, no confirmó una candidatura presidencial.



Sobre Jaime Nebot, indicó: "he conversado con él y con otros líderes políticos, por supuesto que sí, y lo voy a seguir haciendo para buscar ese camino para el país".



Sonnenholzner también dijo que renunció a la Vicepresidencia porque se contraponía con los valores éticos al usar un cargo público para fines electorales.



También acotó que hoy el deber es evitar que al Ecuador lo gobierno en las próximas elecciones "lo que ya hemos vivido, como la falta de libertad, autoritarismo" , entre otros aspectos.



El exvicepresidente manifestó a este Diario que este 4 de agosto del 2020 viajará a Machala para continuar los diálogos con varios dirigentes locales.

​

“Estoy trabajando en un camino que evite la dispersión, una plataforma de unidad... es correcto. He conversado con organizaciones sociales, gremiales, sindicales, líderes juveniles, representante de la sociedad civil, alcaldes, prefectos y con líderes de movimientos y partidos políticos (…) No estoy al 100% de salud, pero el tiempo es corto”, reafirmó.



Sonnenholzner guardaba reposo médico por la enfermedad que le fue detectada días después de haber renunciado a la Vicepresidencia del Ecuador. Explicó que aún tiene indicadores hepáticos elevados, pero está mejorando. “Tengo pocos síntomas salvo agotamiento, pero obligado a cuidarme en la comida y no excederme en el trabajo.