¿Decidir a quién salvar? Sonnenholzner pide cumplir aislamiento por covid-19 para no repetir lo que vive Asia y Europa

El mensaje que el vicepresidente Otto Sonnenholzner envió a los ecuatorianos la noche del domingo 22 de marzo del 2020 fue claro y contundente: "Si ustedes ayudan, no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quién no". Lo hizo como un llamado de atención a quienes evaden la corresponsabilidad ciudadana e incumplen el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, la única medida eficaz que -según la Organización Mundial de Salud- puede frenar la propagación del covid-19.

El virus avanza sin pausa -registra más de 16 100 muertes a escala mundial; 18 en Ecuador*- y desborda los sistemas sanitarios de países golpeados por el coronavirus. La problemática ha obligado a autoridades y médicos de naciones como China, Italia, España e Inglaterra a elegir a qué pacientes salvar por la falta de espacio y abasto de material sanitario.



Durante su intervención en la instalación del Cómité de Operaciones de Emergencia (COE), el segundo mandatario cuestionó que la cifra de detenidos por incumplimiento de aislamiento y toque de queda que rige en el país supere al número de contagios en el país y recordó que eso podría devenir en un colapso del sistema de salud:



"No puede ser, ecuatorianos, que hoy, tengamos más detenidos por el incumplimiento del aislamiento obligatorio del toque de queda, que contagios por el covid.

Si hago un llamado de atención a quienes no tienen claro que nos estamos jugando la vida de nuestros seres queridos, a quienes no tienen claro que no hay sistema de salud que alcance, si no ponen de su parte.



No ha alcanzado en China, no ha alcanzado en Italia, en España, en Inglaterra. No va a alcanzar en Estados Unidos. Tampoco va a alcanzar en Ecuador si ustedes no ponen de su parte.



Si ustedes ayudan, no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quién no. Pero solo si ustedes ayudan. Solo si todos sumamos. Solo si somos un puño: juntos, fuertes. Es la única forma.

Insisto, la próxima semana, los próximos días van a ser, posiblemente, los más difíciles para el país. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra entereza, nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestra honestidad, nuestra buena voluntad, nuestras ganas de trabajar Ahí es dónde tenemos que demostrar por qué este país es lo que es, por qué hemos superado tantas veces situaciones difíciles. Y por qué esta vez no va a ser la excepción".

No solo las autoridades ecuatorianas piden el cumplimiento de la cuarentena, decenas de médicos se han tomado las redes sociales para recordar a la ciudadanía que la vía de prevención frente a la crisis es quedarse en casa. Asimismo, los especialistas levantaron una campaña: piden al Estado que garantice su seguridad con la entrega necesaria de insumos sanitarios para combatir al covid-19.







Países desbordados por miles de pacientes infectados y ausencia de recursos



Italia



Testimonios desoladores, pero que llaman a la conciencia. En Italia, donde hasta la mañana de este lunes, el virus ha cobrado la vida de 6 077 personas de un total de 63 927 contagiados*. Médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos, han dicho: "Como en una guerra, tenemos que decidir a quién salvar". Christian Salaroli, un galeno de 48 años, levantó su voz para confesar los efectos del desborde en el sistema de salud sanitaria de Lombardía, una de las regiones más vulneradas por el covid-19.



Aunque autoridades oficiales de Lombardía señalan que el sistema sanitario estaba abastecido, el testimonio de Salaroli desbancó esa versión. "Estamos obligados a elegir, en dos días al máximo. La ventilación invasiva es solo una fase de pasaje. No todos pueden ser entubados porque faltan camas en terapia intensiva para atender a los enfermos que llegan al nivel crítico", reveló el médico al periódico Corriere della Sera.



El especialista confesó que los pacientes son 'elegidos' por la edad y condiciones de salud, como en una situación bélica.



La recarga emocional para quien trabaja sin insumos necesarios abruma. "No solo es el exceso de trabajo, sino también por la carga emotiva, es devastadora", dijo el galeno.





España



En España, que registra 33 089 contagios y 2 206 muertes*, la situación es similar. Madrid -epicentro del brote en la nación europea- tiene apenas 38 hospitales públicos y 50 privados, de acuerdo con el catálogo nacional de centros de salud citado por el periódico El País. El crecimiento poblacional de la capital creció en casi medio millón de personas entre 2010 y 2018, mientras que la cantidad de profesionales médicos decrecía en 3 300. El estado del sistema de salud sanitaria -dijo a inicios de marzo María José Frontino, especialista de sanidad privada- "provocaría un colapso de plantilla". Y ocurrió.

Según reportan medios europeos, la denuncia ciudadana se traduce a teléfonos que suenan sin respuesta en la línea habilitada por el Gobierno español para consultas del covid-19 y hospitales desbordados.





China



Antes de celebrar días sin contagios, China debió fortalecer su sistema de salud para combatir los miles de pacientes infectados por el virus. El país asiático detectó 81 496 casos confirmados y 3 274 decesos* desde diciembre del 2019.



La primera jornada sin casos locales de contaminación en China alivió lo que en enero era un sistema sanitario colapsado. La colaboración de médicos fue clave: más de 42 000 médicos se desplazaron a Wuhan, el epicentro del brote.





Irán



23 049 contagios y 1 812*. Ese es el balance oficial de los avances el covid-19 en Irán, una de las naciones afectadas por el virus. Kianush Jahanpur, ministro de Salud de Irán, afirmó a medios internacionales que hay "50 casos por hora y una persona muerta cada 10 minutos". Sin embargo, las autoridades de la República Islámica son cuestionadas y sus cifras oficiales están en entredicho.



El Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI, oposición en el exilio) afirmó ayer, domingo 22 de marzo, que el balance era de 8 800 muertos y que el sistema sanitario del país no abastece a los pacientes infectados.



El país hace “lo que puede”, pero “necesita muchos equipamientos”, alertó el miércoles 18 de marzo la Organización Mundial de la Salud sobre la situación en Irán.



*Datos actualizados hasta las 15:00 del lunes 23 de enero del 2020.