Otto Sonnenholzner sobre el covid-19: Lo que Guayas soportó en 30 días, en Pichincha se distribuyó en 90 días

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“El sistema hospitalario de Quito está lleno”, reconoció el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, el martes 23 de junio del 2020, tras anunciar el incremento de camas para unidades de cuidados intensivos (UCI) “según el requerimiento”.

La “dolorosa realidad” que Ecuador afrontó al inicio de la pandemia “ha dado el tiempo y aprendizajes necesarios para luchar mejor contra el covid-19”, señaló Sonnenholzner, quien admitió que “la velocidad de los contagios, sobre todo al inicio, superaba nuestra capacidad en ese momento instalada”.



“No tenemos nada que ocultar, esa era la realidad, insisto, una dolorosa realidad. Hoy la realidad nos dice que en el caso de Pichincha, lo que una provincia como Guayas o Santa Elena tuvo que soportar en 30 días, aquí se ha distribuido a lo largo de 90 días”, enfatizó el Vicepresidente.



Según Sonnenholzner, en hospitales de Pichincha se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado la capacidad; por ejemplo, dijo, el Pablo Arturo Suárez pasó de siete camas UCI a 47. “Tenemos 250 camas UCI al servicio de los quiteños y ciudadanos de la provincia de Pichincha, cuando teníamos 100”.



“Esta semana vamos a aumentar 11 UCI en el IESS y estamos recibiendo hasta el fin de semana 100 ventiladores” para distribuirlos en hospitales del país. “Estimamos que se necesitan unas 30 UCI más en Quito”.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que “hemos aumentado de abril a junio de 321 a 781 camas en hospitales, lo que significa un aumento del 140% y se ha contratado a 2 014 trabajadores de salud adicionales, para la emergencia. No existen despidos”. No especificó si en hospitalización y en UCI o solo en UCI.



En torno a la ocupación de camas aseguraron que “se trata de un proceso dinámico , si bien el 95% de camas en UCI están llenas”, sostuvieron que los “centros médicos se han adaptado para que quienes lo requieran, cuenten con ventilación (respiradores) en áreas intermedias”.



Respecto a cifras de fallecimientos, “el número máximo es 17 durante el pico más alto, pero en las últimas semanas no se superaron los 10 por día”, dijo el ministro Zevallos. Y Sonnenholzoner dijo que “con el mismo número de pacientes ventilados en otras ciudades se llegaba a 30 ó 40 fallecidos diarios, lo que significa que hay un gran nivel de aprendizaje”.



Hace una semana, el martes 16 de junio, el ministro Zevallos, le dijo a EL COMERCIO, que dos estudios, parte del muestreo probabilístico que llevaban a cabo, se hicieron en Quito. En el primero, desarrollado hasta la última semana de abril, se concluyó que el 22% de la población de Quito estaba contagiada con covid-19. Y del segundo, aplicado hasta el 24 de mayo, resulta que el 33% de habitantes ya tenía inmunidad contra este coronavirus.



“Pero basado en las experiencias de Guayaquil y de otros países calculo que ya estará en alrededor del 45%. Pero tengo evidencias únicamente sobre la cifra del 33%”, precisó.



Los resultados se obtienen tras aplicar pruebas PCR a una muestra de la población. El Ministro no detalló cuántos test se corrieron, en el muestreo probabilístico en la capital, al que comparó con un 'exit poll'.



En esa entrevista, Zevallos negó que la alta demanda de camas de hospitalización y en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Quito no eran efecto del paso al semáforo amarillo, ocurrida el 3 de junio. Entonces mencionó que se debía a hechos ocurridos en mayo, como el Día de la Madre.



Y aseguró que recién en julio se podrá ver el efecto de la flexibilización de la movilidad: ciudadanos volvieron a sus trabajos presenciales; algunos han acudido a visitar a sus familias y un grupo ha sido parte de fiestas.



La concejala Luz Elena Coloma insiste en la necesidad de aprovechar más el espacio del hospital temporal Bicentenario, en donde hay “solo 60 camas ocupadas de 370 y con oxígeno. Pueden ir pacientes moderados”.