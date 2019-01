Sonnenholzner: '9 cadetes de Ecuador que sobrevivieron al ataque decidieron quedarse y graduarse en Colombia'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente Otto Sonnenholzner llevó el mensaje de solidaridad de Ecuador al presidente de Colombia, Iván Duque, este viernes 18 de enero del 2019, un día después del atentado terrorista en Bogotá que dejó 21 muertos, entre ellos una cadete ecuatoriana. Se reunió con nueve estudiantes del país que sobrevivieron al ataque.

Erika Chico Vallejo falleció en el ataque terrorista, mientras que su compatriota Carolina Sanango quedó herida, al igual que el panameño Kevin Madrid, quienes hacían cursos en la academia.



El Segundo Mandatario dijo que el Gobierno ecuatoriano realiza los trámites para repatriar el cadáver de la cadete fallecida y que "los nueve sobrevivientes han decidido quedarse" y graduarse en la Escuela de Policía de Bogotá.



"La familia de Sofía Chico está con nosotros (...) estamos trabajando en la repatriación en este momento, con el apoyo psicológico tanto para los familiares de Sofía como para sobrevivientes, los nueve chicos. Estamos coordinando el retorno de ellos, para que puedan después de un evento tan traumático como este, estar con su familia (...) El mensaje de estos chicos me ha impactado: nos vamos a regresar, no nos vamos a dejar amedrentar, nos vamos a graduar aquí en Colombia. Es un gran mensaje para Colombia y para todos", dijo Sonnenholzner.

El mensaje de estos chicos me ha dejado positivamente impactado.

Han decidido regresar a la Academia y graduarse, como una muestra de valentía y una forma de honrar a su compañera, destacándose en todas las áreas y representando al Ecuador. ¡Qué ejemplo de entrega y convicción! — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) 18 de enero de 2019



El Vicepresidente dijo estar indignado y consideró al ataque como "un acto inhumano que merece el rechazo frontal y total de todos: Gobierno, ciudadanos...".



Sonnenholzner se refirió a la decisión de Ecuador de negarse a mantener a su capital como sede de los diálogos de paz entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN.



El país "decidió que las conversaciones de paz no podían seguir más en su territorio. Las razones fueron claras. Las políticas de ese grupo no eran compatibles con las políticas de Ecuador. Hoy creo que lo ocurrido ratifica aquello y en esa línea nos mantenemos. Eso no significa que no estemos prestos a colaborar con Colombia en su objetivo de conseguir la paz", aseguró el funcionario.





A la reunión también asistió la ministra del Interior, María Paula Romo, que junto con Sonnenholzner se trasladó el jueves a Bogotá por orden del presidente de su país, Lenín Moreno.

El Gobierno colombiano atribuyó este viernes la autoría del atentado terrorista a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y confirmó que el autor material de los hechos, José Aldemar Rojas Rodríguez, hacía parte de ese grupo.

Las fuerzas de seguridad de Colombia custodian la escuela de Policía de Bogotá que fue atacada el jueves 18 de enero del 2019, el ELN en un atentado terrorista que ha dejado 21 fallecidos. Foto: AFP



"Se trata de un explosivista de la guerrilla que perdió su mano derecha y que desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN en Puerto Nuevo, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela", dijo el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, sobre el autor de la masacre.