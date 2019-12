Sondeo: 76,6% de usuarios de EL COMERCIO no gastó dinero por el Black Friday

LEA TAMBIÉN

El 76,6% de los lectores que respondieron al sondeo de EL COMERCIO afirma que no gastó dinero por el Black Friday ni el Cyber Monday, días en que los establecimientos comerciales ofrecen descuentos previos a la temporada navideña.

Un total de 3 527 personas participaron en el sondeo y 2 703 (76,6%) señalaron que no gastarán dinero en estos días de ofertas; 259 (7,3%) respondieron que destinaron más de USD 500; 299 (6,5%) dijeron que cancelaron hasta USD 500 en compras y 336 (9,5%) afirmaron que pagaron menos de USD 100.



Las personas participaron en el sondeo publicado en el portal de EL COMERCIO, en donde se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuánto piensa gastar por el Black Friday y el Cyber Monday? La consulta a nuestros lectores se presentó el viernes 29 de noviembre del 2019, desde las 14:57 y se cerró el lunes 2 de diciembre, a las 10:52.



Desde el 29 de noviembre, se registró gran afluencia de personas en los centros comerciales de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, debido a las promociones por la jornada extendida del Viernes negro. En el Centro Comercial El Recreo, por ejemplo, cientos de consumidores buscaban sacar provecho de los descuentos de hasta el 70%, que algunos almacenes ofertaban.



Las ofertas aplicaron para toda clase de mercadería: electrodomésticos, electrónica, calzado, ropa, etc.



Vendedores confirmaron que en temporadas de descuentos los compradores prefieren los electrodomésticos y aparatos tecnológicos, además buscan facilidades de pago.



En otro sondeo de este Diario, sobre dónde realiza compras en época de descuentos, un 57,6% respondió que no compra; un 18,6% (288) dijo que compra en una tienda física; otro 12% (186) señaló que compra en otras fechas y un 11,7% (181) compra por Internet.



Un total de 1 545 participaron en la encuesta que se presentó el jueves 28 de noviembre del 2019, a las 11:29 y se cerró el viernes 29 de noviembre, a las 14:57.