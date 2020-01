51,8% de votantes de sondeo de EL COMERCIO reconocen estafa por mecánicas en los exteriores de los centros de revisión vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

Aturdir al cliente es una de las estrategias que utilizan las personas que se ubican en los exteriores de los centros de Revisión Técnica Vehicular de Quito para obtener clientes.

Se trata de los ‘enganchadores’ que se encargan de persuadir a los usuarios que están a punto de pasar el control, de que hay algún problema en sus autos, y se ofrecen a arreglarlo. En algunos casos, el supuesto daño es real, pero en otros, es mentira.



Se los conoce como foqueros, y luego de convencer a la persona de que tiene un foco del vehículo quemado (sin que sea cierto), tienen acceso al auto y logran quemar la bombilla. La reemplazan por una de pésima calidad y cobran entre USD 10 y 20.



Diario EL COMERCIO realizó un sondeo desde el 22 hasta el 28 de enero de este 2020, y preguntó a los lectores si han sido estafados por personas que ofrecen servicios mecánicos en exteriores de los centros de revisión vehicular.



De un total de 6 448 respuestas, la mayoría aseguró haber sido víctima. Se registraron 3 341 votos (51,8%) por el sí, y 3107 por el no (48,2%).



Los usuarios de los centros de revisión hacen un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar, y a las autoridades policiales para que refuercen los controles en los alrededores de estos lugares.



Para evitar ser víctima de engaños, la Policía aconseja revisar detenidamente el correcto funcionamiento de las luces antes de asistir al centro de revisión. Si es posible, llevar el auto a un taller mecánico de confianza donde le revisen la emisión de gases, suspensión y el funcionamiento eléctrico.



Además, por ningún motivo bajarse del auto al ser abordado por un foquero. No le debe dar acceso al volante ya que en la parte baja del tablero hay conexiones que la persona puede maniobrar y provocar un desperfecto.

Si nota algo sospechoso, llame al ECU 911 o acérquese al personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que se encuentra en los centros.