La solicitud de salvaguardia para la cerámica plana fue archivada

El Comité de Comercio Exterior (Comex) dispuso el archivo definitivo del proceso de investigación sobre la medida de salvaguardia a las importaciones de cerámica plana. El Gobierno evaluaba desde noviembre de 2019 este pedido de las empresas ecuatorianas Graiman, Rialto, Italpisos y Ecuatoriana de Cerámica.

La investigación fue solicitada por los productores nacionales porque aseguran que las importaciones crecieron un 217% en los últimos cuatro años, mientras que la industria nacional decreció un 9%.



Según el ministro de Producción, Comercio Exterior, Iván Ontaneda, la data que se usó para iniciar el análisis fue de lo que ocurrió el año anterior y se evidenciaba un incremento de las importaciones, pero la situación actual cambió por la pandemia del covid-19, que afectó a la economía y producción mundial. “La dinámica comercial del Ecuador y del mundo cambió, tanto en exportaciones como en importaciones”.



Ontaneda dijo que las importaciones en el Ecuador cayeron un 20% durante el primer semestre de 2020 y en el caso específico de la cerámica plana se redujeron cerca del 40%, por lo que no es procedente aplicar una salvaguardia. “Ya no existe en este momento ese problema. La industria nacional tiene la oportunidad de poder atender las necesidades del mercado interno”.



Agregó que las proyecciones de crecimiento, no solo del Ecuador sino de la región, son negativas para el resto de este año y el siguiente.



Él aseguró que se aplican otras medidas frente a las distorsiones en el mercado y así proteger al sector nacional. La primera es la duda de origen para las importaciones de este tipo de producto.



La segunda es el aforo físico a la totalidad de la cerámica plana que ingresa al Ecuador y la tercera es la aplicación del reglamento técnico del INEN RTE-033, que está relacionado con el control de la calidad.



“Con estas medidas vamos lograr corregir los probables desequilibrios generados por las importaciones de cerámica”, explicó Ontaneda.



Los representantes de los productores e importadores indicaron que se pronunciarán una vez que reciban de forma oficial la notificación del archivo de la investigación.