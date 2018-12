Asamblea devuelve pedido de autorización de enjuiciamiento de Sofía Espín

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea devolvió hoy, miércoles 6 de diciembre del 2018, el pedido de autorización para el inicio de la causa penal en contra de la correísta Sofía Espín, quien fue destituida del cargo de legisladora el 14 de noviembre anterior.

Con el voto de 71 legisladores se resolvió que el juez competente puede iniciar la causa penal, sin necesidad de autorización de la Asamblea, por cuanto su caso no se encuentra relacionado con el ejercicio de las funciones que desempeñaba como asambleísta.



El socialcristiano Luis Fernando Torres calificó de histórica a esta resolución y aseguró que así no se reeditarán casos como el del exasambleísta Cléver Jiménez, quien en el anterior Régimen fue procesado por la justicia sin un consentimiento de la Legislatura.



“Esta resolución de la Asamblea es histórica porque después de esta resolución nunca más un juez que procese penalmente a un asambleísta en funciones o a un exasambleísta podrá por sí mismo interpretar si la infracción fue cometida en ejercicio o no de sus funciones”.

La moción propuesta por el legislador César Litardo (AP) registró, además, 32 votos negativos y 10 abstenciones. Pabel Muñoz, coordinador del grupo correísta que votó en contra, cuestionó que la decisión, a la que calificó como un “lavadero de manos”, se haya tomado sin un debate.



El requerimiento suscrito por Ximena Quijano, secretaria relatora de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, había llegado al Parlamento el 6 de ese mes, es decir, una semana antes de que Espín perdiera su curul.



Espín afrontó un proceso disciplinario en la Legislatura por incompatibilidad de funciones al haber visitado, el 24 de septiembre anterior, a la testigo protegida Diana Falcón en la cárcel de Quito.



La destitución se produjo, luego de que Falcón la acusara de haberle ofrecido supuestas prebendas para que cambiara una versión emitida anteriormente contra el expresidente Rafael Correa, en una audiencia por el caso del secuestro del político Fernando Balda.