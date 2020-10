Sofía Almeida y Francisco Bravo asumen Presidencia y Vicepresidencia del Consejo de Participación

LEA TAMBIÉN

Sofía Almeida Fuentes es oficialmente la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El consejero David Rosero tomó el juramento de la funcionaria, quien asumió la Presidencia tras la censura y destitución de Christian Cruz, la tarde de este viernes 16 de octubre del 2020.

En la plenaria también se eligió a Francisco Bravo como nuevo Vicepresidente de la entidad, con polémica incluida. La Presidenta hizo un llamado a la unidad de todos los consejeros y ofreció una administración “participativa, horizontal y transparente”.



Almeida incluso anunció que presentará al Pleno una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que puedan presentarla en conjunto a la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que impulsará un trabajo interconectado con instituciones públicas, reactivará los observatorios e impulsará más veedurías ciudadanas.



En la sesión también asumió Hernán Ulloa como consejero principal. Mencionó que pondrá su experiencia como abogado al servicio del Consejo, para que la ciudadanía renueve la confianza en la institución.

La elección del nuevo Vicepresidente del Cpccs retrató nuevamente las discrepancias que existen en el Pleno. Ulloa, tras ser posesionado, pidió no ser nominado para ocupar esa dignidad y anticipó que no aceptaría la designación. “Como un acto de desprendimiento, quiero sacar adelante el Consejo de Participación, sin una dignidad dentro del Pleno”.



Pese a eso, la consejera Ibeth Estupiñán mocionó a Ulloa para “oxigenar” al Cpccs, pero finalmente la moción no fue sometida a votación. El consejero David Rosero, en cambio, mocionó a Francisco Bravo para que ocupe esa dignidad.



María Fernanda Rivadeneira criticó la nominación de Bravo, a quien acusó de “fungir de abogado” del expresidente Cruz. Trajo a colación frases ofensivas expresadas por el funcionario meses atrás, como que las consejeras “no escuchan por estar en el chat o pendientes del maquillaje”.

Sofía Almeida fue posesionada como la nueva presidenta del Consejo, tras la destitución de Christian Cruz en la Asamblea. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Finalmente, Bravo fue electo con su propio voto, además de las voluntades de Sofía Almeida, David Rosero, Hernán Ulloa y Juan Javier Dávalos. Las consejeras Estupiñán y Rivadeneira votaron en contra. Incluso, Rivadeneira habló de un supuesto acuerdo previo. Ulloa, al respecto, dijo que votó de manera espontánea y negó que la designación de Bravo signifique que se haya conformado una nueva mayoría en el Pleno.



Bravo, luego de ser posesionado, también llamó a la unidad y pidió hacer un trabajo mancomunado, para fortalecer el rol de lucha contra la corrupción que tiene a cargo el Cpccs.