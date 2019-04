Socialdemócrata Pendarovski gana la primera vuelta de las presidenciales macedonias

LEA TAMBIÉN

El candidato del gobernante partido socialdemócrata, Stevo Pendarovski, ganó hoy 21 de abril de 2019 la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Macedonia del Norte a poca distancia de su rival conservadora, Gordana Siljanovska Davkova, por lo que ambos volverán a verse las caras el 5 de mayo.

Tras el recuento de casi el 80 % de los votos, Pendarovski obtiene el 42,59 % de los votos, menos de dos puntos por delante de Siljanovska, con el 41,60 %.



El tercer candidato, Blerim Reka, quien concurría con el apoyo de algunos partidos de la etnia albanesa, ha quedado fuera de la carrera, al obtener el 11,57 %.



La participación rondó el 40%, la menor en los últimos 15 años. En las presidenciales de 2014, un 48,8 % de los ciudadanos censados acudieron a las urnas.



En la segunda vuelta, el 5 de mayo, debe haber una participación mínima del 40 % para que los comicios sean válidos. De no alcanzarse este quórum, deberán convocarse nuevas elecciones.



Mientras tanto, el Presidente del Parlamento asumiría temporalmente las funciones de jefe de Estado. El mandato del Presidente saliente, el conservador Gjorge Ivanov, finaliza el 12 de mayo.



El candidato de la etnia albanesa Reka es visto como rival político de Pendarovski, aunque no apoya las críticas de la candidata conservadora al acuerdo con Grecia sobre el cambio del nombre del país a Macedonia del Norte.



Así las cosas, no parece probable que pida el voto para ninguno de los dos candidatos, lo que podría poner en peligro el quórum necesario.



El primer ministro socialdemócrata, Zoran Zaev, prometió que si Pendarovski pierde las elecciones, convocará elecciones generales anticipadas, tal y como lo viene reclamando la oposición conservadora del partido VMRO-DPMNE.



La oposición ha visto los resultados como una clara oportunidad para recuperar el poder de los socialdemócratas del SDSM, que en 2017 logró acceder al gobierno después de una década en la que el VMRO-DPMNE se mantuvo en el poder.