Privada de la libertad intentó sacar dinero de dos sucursales de un banco en Ambato

Una agente penitenciaria, un conductor del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, una interna y el Director de la cárcel de Ambato son parte de una audiencia de flagrancia este viernes 4 de diciembre del 2020.

Están acusados por la Fiscalía de un presunto delito de evasión. Ellos fueron capturados el jueves 3 de diciembre, en los exteriores de una entidad bancaria ubicada en el sector del Mercado Mayorista, al oriente de la capital del Tungurahua.



Según el parte policial, los guardias de la institución financiera y un asesor de crédito alertaron al ECU 911 que una persona privada de la libertad, de 45 años, intentó retirar dinero de dos sucursales del mismo banco. Los empleados no le permitieron hacer el trámite al tener problemas con la justicia.



Los uniformados detallaron que la PPL dio otro número de cedula a la Policía Nacional por lo que no se le encontró en el sistema para luego subirse a un vehículo color plomo que pertenecía a la SNAI.



“Les consultamos y nos indicaron que es una persona privada de la libertad (PPL), un conductor que cumple órdenes y una agente penitenciaria que salió de la cárcel con autorización verbal del director. No presentaron documentos”, detalla el documento.



La agente Fiscal de turno, Susana Llumiquinga, ordenó la detención de las tres personas involucradas en el presunto delito de evasión. Además, fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señor de la Merced para las valoraciones médicas y conducidas a la zona de aseguramiento transitorio de la ciudad Ambato. Mientras el vehículo permanece detenido en los patios de la Policía Judicial.