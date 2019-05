La situación de Assange es arbitraria, según su abogado Baltasar Garzón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exjuez español y jefe del equipo de abogados del activista Julian Assange, Baltasar Garzón, afirmó este viernes, 17 de mayo del 2019, que la situación que vive el fundador del portal WikiLeaks es "arbitraria" y supone un ataque a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Garzón, que participó en un acto político como candidato al Parlamento Europeo en las elecciones del 26 de mayo, respondió sobre la situación procesal de Assange, que estuvo desde junio de 2012 hasta el pasado 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres, con la condición de asilado.



El asesor jurídico de Assange destacó que han sido casi 7 años "muy duros" para el activista australiano, y repitió que las investigaciones judiciales de Suecia son un "artificio y una excusa para dar cobertura a la persecución real de Estados Unidos por la publicación masiva de documentación en noviembre de 2010 y posteriormente".



Esa información, recordó Garzón, "acredita crímenes de lesa Humanidad y gravísimos casos de corrupción y actos ilícitos de las instituciones norteamericanas, principalmente vinculadas a la inteligencia, en otros países y específicamente en Irak y Afganistán".



"Esa es la verdadera causa" de la situación que soporta Assange, actualmente detenido en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido a la espera de que se resuelva una petición de extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por las filtraciones de documentos secretos desde su portal, denunció el abogado español.

Garzón manifestó que "todas las instituciones internacionales" a las que ha acudido la defensa, entre las que citó el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Alto Comisariado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de DDHH, les han dado "la razón" en el sentido de que Assange es víctima de una situación "arbitraria".



"Si antes había alguna duda, ahora está clarísima la persecución política por razones de ataque a la prensa y a los principios básicos de la libertad de expresión", que sufre Assange, en opinión del exjuez.



Afirmó que Ecuador puso fin "arbitrariamente" al asilo y lamentó que no se garantizara el principio "de no devolución" y que el país iberoamericano, incluso, ahora "coopere con el agente de persecución, Estados Unidos, facilitándole pruebas, datos y documentos".



De la investigación judicial de Suecia, la defensa de Assange no tiene "ningún problema" en presentarse para debatir y defenderse y Garzón añadió que Suecia ya archivó dos veces.

Garzón, instructor de numerosos sumarios sobre terrorismo y narcotráfico, alcanzó fama internacional en 1998, al procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet, por lo que fue detenido meses después en el Reino Unido, aunque no fue extraditado a España.



En 2012 fue inhabilitado y expulsado de la carrera judicial hasta 2022 al ser condenado por prevaricación, por investigar una supuesta trama de corrupción vinculada al entonces gobernante Partido Popular (PP, centroderecha), que finalmente fue juzgada.