El sistema municipal de transporte funciona a medias

La Empresa de Pasajeros de Quito informó que el servicio de rutas alimentadoras fue suspendido en las estaciones del sur y del norte de la ciudad. Sin embargo, todos los circuitos de las troncales de la Ecovía y el Trolebús funcionan con normalidad. A través de un comunicado también se confirmó, este sábado 5 de octubre del 2019, que “el pasaje del transporte metropolitano y convencional urbano se mantiene en USD 0,25 y sus respectivas tarifas diferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad”.

La decisión de suspender la circulación de las unidades fue tomada debido a la falta de garantías para la operación del servicio de transporte en las rutas de alimentación. Las líneas alimentadoras de la Terminal Quitumbe, de Guamaní y de la Estación El Recreo permanecen suspendidas desde las 08:30 de este sábado debido al cierre de vías y a las manifestaciones, en varias zonas de la ciudad y al riesgo que eso representa. Las rutas alimentadoras de las estaciones Labrador, Carcelén y Río Coca también han sido retiradas paulatinamente de las vías, según informó la Empresa de Pasajeros de Quito.

A las 10:00 el tránsito de pasajeros que llegaban en los articulados y biarticulados de las troncales del sur era fluido en la estación El Recreo. Un grupo de agentes metropolitanos controlaba el tránsito peatonal y el orden en las filas de pasajeros, que esperaban unidades con dirección al norte y sur de la ciudad.



A través de altavoces se anunciaba, con frecuencia, que el servicio de alimentadores estaba suspendido. En los andenes de las líneas de alimentación no había buses ante la sorpresa de los pasajeros que esperaban hacer trasbordos. Eso llamó la atención de los usuarios, que imaginaron que tras levantarse ayer, la paralización, por parte de los transportistas, hoy no tendrían problemas para movilizarse.



En las primeras horas de la mañana, Rosa Yugcha se trasladó en el sistema integrado desde La Ferroviaria hasta Quitumbe, a donde tenía que acudir a una consulta médica. A las 11:00 regresó en un biarticulado, desde Quitumbe hasta la Estación El Recreo, pero ya no pudo tomar un alimentador por la suspensión del servicio. Ante la sorpresa de tampoco encontrar buses convencionales, para movilizarse, estaba resignada a caminar de vuelta a su casa en La Ferroviaria.



Segundo Morales también se mostró preocupado por no contar con el servicio de alimentadores en El Recreo. El pasajero, de 82 años, iba a probar suerte en la calle, esperando por alguna camioneta o taxi, en la avenida Maldonado, para regresar a su casa en Oriente Quiteño.



Ante denuncias sobre un incremento no autorizado del pasaje, la Empresa de Pasajeros de Quito ratificó que se han movilizado equipos del área de fiscalización, para levantar información de los operadores que estén especulando con el precio del pasaje, para proceder a las sanciones correspondientes determinadas en el Código Municipal y régimen aplicable.



Rosa María Cisneros no reportó ninguna irregularidad en el costo del pasaje desde que salió de su casa en la Lucha de los Pobres hacia el Centro Histórico, hasta donde llegó, para comprar materiales. Ella confecciona sábanas. “Pero sí está difícil tomar el Trole”, dijo la usuaria sobre las largas filas que hay en las paradas del Centro.



A las 12:00, la Empresa de Pasajero Quito informó que el servicio de alimentadores, en la terminal El Labrador, retomaba sus operaciones. A esa hora se habían habilitado las rutas hacia Llano Grande, Zabala y Carcelén.