Sistema Ojos de Águila registra 399 llamados de atención con megáfonos, por mal uso de la mascarilla, en Guayaquil

Los llamados de atención se escuchan a través de megáfonos. De pronto se escucha una voz de advertencia a grupos de ciudadanos, que están en una esquina o sentados en sillas plásticas en plena calle, en Guayaquil.

“Les recordamos que están siendo monitoreados por las cámaras de Ojos de Águila. Comunicamos que están infringiendo la ordenanza municipal por el uso obligatorio de mascarilla para circular en el espacio público. Evite ser sancionado por la autoridad competente. Muchas gracias”.



Ese es el mensaje que se repite desde el centro de operaciones de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), en dos videos difundidos este lunes 9 de noviembre de 2020, a través de la cuenta de Twitter de la entidad.



En uno de los videos, se observa a seis hombres que están de pie reunidos en una esquina. Tienen las mascarillas en la barbilla y al escuchar la voz se la colocan. En el otro, una de las tres personas se pone el tapabocas pero reacciona ante la advertencia.

El sistema de Ojos de Águila de la @cscgye capta a ciudadanos sin usar mascarilla en la vía pública. Se utilizó el megáfono de las cámaras de video vigilancia y los ciudadanos se colocaron la mascarilla. Trabajamos #PorTuSeguridad pic.twitter.com/vaW5LDXr19 — CSCG (@cscgye) November 9, 2020



El Municipio de Guayaquil informó que, desde agosto, que entró en vigencia la ordenanza de prevención del covid-19 y que incluye la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el espacio público, se han hecho 399 llamados de atención a los ciudadanos a través de los megáfonos instalados en las cámaras de videovigilancia del Sistema Ojos de Águila de la CSCG.



Según el informe de este lunes 9 de noviembre, en agosto hubo 85 llamados de atención; en septiembre se incrementaron a 125; en octubre, a 135; y en lo que va de noviembre, 54 veces se han usado los altoparlantes para recordar las sanciones para quienes infrinjan la ordenanza municipal.



Los operadores de las cámaras mediante megáfonos indican a los ciudadanos que deben ponerse o colocarse bien la mascarilla y tomar el distanciamiento social respectivo. Es así que se han detectado varios grupos de personas en esquinas, parques, tanto en ciudadelas, como en zonas comerciales y bancarias, desacatando las disposiciones municipales.



En la mayoría de ocasiones, la respuesta es inmediata y acceden a cubrirse la nariz y la boca como corresponde y toman distancia unos de otros o se retiran, para evitar los contagios. Sin embargo, en muchos otros casos ha sido necesario notificar a los agentes de control Metropolitano, y también a la Policía Nacional, para que procedan contra quienes incumplen.



De las 1 254 cámaras del Sistema Ojos de Águila, 100 tienen megáfonos y existe una planificación para implementar otras 300 cámaras con el sistema de altoparlantes, informó Christian Chérrez, coordinador general de la CSCG.



Quien no la use puede ser retenido para que un comisario municipal aplique la sanción. La multa por primera vez al no usar mascarilla, corresponde al 20% de un Salario Básico Unificado, que equivale a USD 80. En caso de reincidencia, la multa se duplica a USD 160.