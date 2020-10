El sistema informático genera ‘impasse’ entre vocales del CNE

LEA TAMBIÉN

El sistema informático que se usará en las elecciones presidenciales del 2021 genera un nuevo ‘impasse’ entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El primer paso lo dio el vicepresidente de ese organismo, Enrique Pita. Advirtió que uno de los temas pendientes y que sigue generando problemas es que se utilizará el sistema informático que se ha venido aplicando durante muchos años en varios comicios.



“La mala noticias es que vamos a utilizar el mismo sistema informático que se viene aplicando durante muchos años y que de alguna manera se va a tener que parcharlo para efectos de irlo adaptando a los requerimientos y decisiones tecnológicas y obviamente de procedimientos que nosotros vamos implementando”, manifestó.



Pita también negó que existan organismos internacionales en Ecuador trabajando para concretar un sistema nuevo, tampoco está involucrada la academia.



“Esa información la recibimos en su momento de parte de la autoridad máxima institucional, pero hoy nos estamos enfrentando a un hecho de que al apuro vamos a estar adquiriendo equipos”. Detalló que cualquier adquisición debe estar bajo criterios de sus requerimientos.



Además, afirmó que pareciera que hay un CNE paralelo. “Uno que maneja, dirige, decide y contrata y sigue adelante, toma las decisiones; hay otro CNE que cuestiona porque no conoce mucho a profundidad o porque considera que las decisiones que se toman no están ajustadas a la Ley o a la práctica”.



De su parte, el vocal de mayoría José Cabrera dijo que Pita busca “desacreditar el proceso electoral” y recordó que el propio vicepresidente, después de las elecciones seccionales del 2019, reconoció que no hubo problemas en el sistema de escrutinio, sino que se registraron inconvenientes en la comunicación de los resultados.



Cabrera confirmó que existen retrasos en la “reingeniería del sistema informático”, pero aseguró que es por la falta de asignación del presupuesto. Reveló que el pasado 10 de octubre se concretó una asignación de USD 5,1 millones para realizar los procesos de contratación para el área informática.



“Se está trabajando en la reingeniería, obviamente, como ha sido de conocimiento público, se han comenzado a tener retrasos por la cuestión financiera. Si no tenemos el dinero estos retrasos pueden poner en peligro el proceso electoral. Esto no es solo tecnología, sino en todas las áreas del CNE”.



Cabrera añadió que desde el sábado llegó al país un técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), como parte del acompañamiento internacional para repotenciar el sistema informático.



“Si los señores (Enrique Pita y Luis Verdesoto) no están en el CNE, obviamente no se pueden enterar de nada. Los señores lo único que buscan es desacreditar el proceso electoral. Que hay retrasos, sí, pero no por incapacidad, sino porque no hay recursos”.



El consejero finalizó que estos retrasos aún se pueden corregir y calcula que, si se concreta la asignación completa del presupuesto, hasta noviembre se avanzaría en el proceso de reingeniería del sistema para las elecciones generales del 2021.