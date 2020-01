Sismo de magnitud 6.5 en Puerto Rico

LEA TAMBIÉN

Un fuerte sismo se registró este martes 7 de enero del 2020 temprano en la costa sur de Puerto Rico, anunció el instituto geológico de Estados Unidos (USGS) .

El sismo de magnitud 6.5 fue ubicado a 13,6 kilómetros al sur de la ciudad de Ponce, afirmó USGC, que rebajó su inicial medición de 6,6.



Según el Centro de Alerta de Tsunami, no se ha activado ninguna alerta porque no hay riesgos de que el movimiento sísmico provoque un tsunami.



Medios locales informaron de fallos en el suministro eléctrico tras el terremoto, que ocurrió en medio de la noche y provocó escenas de pánico entre la población.



“Todo el mundo está despierto y aterrado”, escribía una habitante de Puerto Rico en la red social Twitter.



Este terremoto es el más fuerte de una serie de temblores que han sacudido la isla desde finales de diciembre. Los sismos han causado daños materiales pero no hay que lamentar pérdidas humanas.