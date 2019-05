Sismo de 3.75 grados en la escala de Richter frente a las costas de Manabí

LEA TAMBIÉN

Un sismo de 3.75 grados en la escala abierta de Richter se registró este jueves 30 de mayo del 2019 frente a las costas de Ecuador. En el país han ocurrido una decena de temblores desde el pasado martes 28 de mayo.

Según el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 04:14 a 0,32 grados de latitud sur y a 80,80 grados de longitud oeste.



El temblor ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y a 86,08 kilómetros de la localidad de Jama, perteneciente a la provincia de Manabí, en el oeste del país.



Esa provincia, junto a su vecina Esmeraldas, fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7.8 hace más de tres años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.



Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.



El temblor de este jueves frente en Manabí se suma a otro registrado el miércoles en esa provincia, de magnitud 3.6, a una profundidad de 3,03 kilómetros y a 5,13 kilómetros de la ciudad de Jipijapa.



El sismo de este jueves ocurrió, además, luego de una serie de temblores registrados el martes en las provincias de Tungurahua, donde hubo dos temblores de magnitud 3 cada uno, y en Pichincha, cuya capital es Quito, donde se registraron, según el IG, 18 sismos leves, de magnitudes entre 2. y 2.8 en la escala de Richter.



Expertos en sismología de Ecuador atribuyeron a la falla que atraviesa Quito el enjambre sísmico registrado desde el martes en la capital, que despertó las alertas entre la población ante el temor de que pudiese estar relacionado con el volcán Guagua Pichincha.



"No podemos afirmar que el enjambre de sismos esté relacionado con el volcán", dijo el miércoles 29 de mayo en una rueda de prensa la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Silvana Hidalgo.



La experta explicó que "el sistema de fallas de Quito y el volcán están muy cerca y pueden interactuar", pero que dado que por el momento "no ha habido cambio en la actividad del volcán" eso apunta a una actividad propia de la falla quiteña.



Los expertos del Instituto no descartan que en los próximos días se produzcan sismos similares a los del martes o incluso de mayor intensidad, pero siempre en relación al reajuste de la falla del Quito.