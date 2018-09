Sismo de 6.5 grados deja dos heridos y casas afectadas en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Un sismo de 6.5 grados sacudió el 6 de septiembre del 2018 por la noche a Ecuador dejando dos personas heridas y algunos daños materiales, según informes preliminares de autoridades.

El movimiento telúrico se registró hacia las 21:12 locales y su epicentro estuvo localizado a unos 6 kms de la localidad de Cumandá, en la provincia de Chimborazo (centro andino), señaló el Instituto Geofísico.



La secretaría de Gestión de Riesgos reportó dos heridos en sus balances más recientes. Uno presenta una fractura y otro quedó lastimado luego que su auto cayera a un río tras el sismo. Ambos han recibido atención médica.

Afectaciones en viviendas tras sismo La fachada de una casa afectada por el sismo de las 21:12 del 6 de septiembre del 2018. Foto: API En una casa del cantón Chillanes la pared de un baño se vino abajo luego del sismo del 6 de septiembre de 2018. Foto: API El sismo de 6.5 grados de magnitud se registró a las 21:12 del jueves 6 de septiembre del 2018. Foto: API El sismo de 6.5 grados de magnitud dejó casas con serias afectaciones estructurales, en Chillanes. Foto: API En la pared de una vivienda en Chillanes quedaron fisuras por el sismo de 6.5 de magnitud en Chimborazo. Foto: API Escombros de una vivienda afectada por el sismo de 6.5 de magnitud con epicentro en el cantón Cumandá, Chimborazo. Foto: API ver en pantalla completa



El alcalde de Cumandá, Marco Maquisaca, señaló al canal RTS que en su ciudad y en poblados cercanos hay “cuarteamientos de casas” y “unas caídas de techos”.



El reporte más reciente de Gestión de Riesgos apunta que hay “daños leves a moderados” en viviendas y un deslizamiento de tierra en la vía Guaranda-Chimbo.





También se registran cortes de energía en la costera ciudad de Babahoyo y en los poblados andinos de Guano y Chunchi.



El fuerte temblor, que se originó a unos 75 kms de profundidad, fue sentido en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza.



Las autoridades realizan un recorrido por las zonas cercanas al epicentro para evaluar las afectaciones.



Descartan tsunami



El Instituto Oceanográfico de la Armada precisó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en la región continental e insular del Ecuador”.



Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico, comentó que “el evento fue profundo, no es un sismo muy superficial, por eso no se esperaría una gran cantidad de daños”. La directora del Geofísico explicó que el temblor está asociado a la placa tectónica de Nazca.



“La placa de Nazca está metiéndose bajo el continente, mucho más al interior. Es el efecto de la ruptura de la placa Nazca”, indicó Alvarado en una entrevista con Radio Pública.



En su más reciente reporte el Instituto Geofísico dio cuenta de “cinco réplicas pequeñas”.



Ecuador sufrió el 16 de abril de 2016 un terremoto de 7.8 grados, que arrasó poblados de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas (oeste) y causó la muerte de 673 personas.



Las pérdidas ascendieron a más de USD 3 000 millones, de acuerdo con autoridades.



Ubicado en la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana, Ecuador es muy propenso a la actividad sísmica.



La secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos llamó a la ciudadanía a “mantener la calma” tras el sismo, que generó temor entre la población.