Sismo de 6 grados sacude Costa Rica este 24 de agosto sin que se reporten daños

Un potente sismo de 6 grados se registró la tarde de este lunes 24 de agosto del 2020 en Costa Rica, según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), sin que inicialmente se reportaran daños.



La Red Sismológica Nacional, de la Universidad de Costa Rica, informó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro tres kilómetros al este de la playa de Jacó, en el Pacífico Central costarricense, a una profundidad de 27,2 km.



Medios de comunicación locales indicaron que el temblor se sintió con fuerza en gran parte del territorio costarricense.



La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que inicialmente no se registraron reportes de daños ni objetos caídos.



“Frente al fuerte sismo sentido en gran parte del país, me encuentro en comunicación con la (CNE) para la evaluación de posibles afectaciones, de momento no se reporta ninguna”, comentó el presidente del país, Carlos Alvarado, en Twitter.

El mandatario pidió a la población “estar atentos a canales oficiales y seguir los protocolos de salud”.



La CNE ha llamado a la población a mantener los protocolos sanitarios de distanciamiento social en casos de evacuación por sismo para evitar contagios de covid-19, que en el país deja 362 muertos y más de 34 000 casos.



Tras la alerta, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar), informó en su cuenta de Twitter que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas y en la región insular.