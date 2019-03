Sismo de 5.7 grados se registró en el norte de Chile

LEA TAMBIÉN

Un sismo de 5.7 grados se registró la mañana de este 7 de marzo del 2019 en Chile. El epicentro del movimiento se ubicó a 119 kilómetros al noroeste del poblado de Tongoy, un balneario turístico ubicado en una pequeña península, 42 kilómetros al sur de la ciudad de La Serena.

El temblor se sintió en las regiones de Atacama, Coquimbo (norte de Chile) y Valparaíso (centro), pasado el mediodía (10:35 hora de Ecuador) de este jueves 7 de marzo de 2019. La alerta la dio la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi).



En la región costera central de Valparaíso, el sismo se sintió únicamente en una localidad, San Felipe. Según información de la Onemi, al momento no se reportan víctimas mortales o personas heridas; tampoco hay alteración a servicios básicos o de infraestructura. "Los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional", agregó la institución en el comunicado difundido después del movimiento telúrico.



El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) informó a través de su página web que los poblados costeros en los alrededores del epicentro no se encuentran en riesgo de tsunami, pues el movimiento telúrico no reúne las características para provocar uno.