Un sismo se sintió en varios cantones manabitas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un sismo de 4.9 grados se registró a 8.79 kilómetro del cantón Calceta, de Manabí, este 20 de septiembre de 2018, a las 12:54, según información preliminar del Instituto Geofísico.

Ese movimiento telúrico fue sentido en los cantones manabitas de Calceta, Portoviejo, Chone, Manta, Pichincha y otros. También se sintió levemente en Santo Domingo de los Tsáchilas.



En Portoviejo, las personas salieron de sus casas y se ubicaron en lugares seguros. Marlene Macías señaló que primero se sintió un movimiento leve y luego otro más fuerte, que no duró más de 30 segundos. “Estuvo fuerte, nos asustamos. Pero gracias a Dios no pasó nada”.



Hasta el momento, no se han reportado daños en la infraestructura manabita y tampoco heridos. Pero las autoridades harán un recorrido para verificar que no haya emergencias en la provincia.



El Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911, informó que hasta las 13:10 solo se había reportado una llamada para pedir información sobre el sismo.