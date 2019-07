Usuarios captaron imágenes del sismo de 7.1 grados en el sur de California

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sur de California este viernes, 6 de julio del 2019, menos de 48 horas después de que otro sismo de menor magnitud golpeara la misma área.

Las autoridades no informaron de fallecidos o heridos graves, pero señalaron que hubo inmuebles colapsados, con grietas y otros incendiados por fugas de gas.



Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad fueron desplegadas al epicentro de este terremoto, registrado a las 20:19 ( 22:19 de Ecuador y 03:19 GMT del sábado), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



En esa misma región, poco poblada en el desierto del Mojave, se registró el jueves de mañana un sismo de magnitud 6.4, hasta ese momento el más fuerte en dos décadas.



Pero el sismo del viernes fue 11 veces más fuerte que el anterior, según el USGS.



“Estaba en el auto con mi madre, y de repente comenzó a temblar. No sentí tanto miedo como el otro cuando estaba dentro” de casa, dijo por su parte Jessica Weston, editora del Ridgecrest Daily Independent, que llegó a escuchar una explosión en un barrio de caravanas.



Jones ha dicho que el terremoto no se produjo a lo largo de la famosa falla de San Andrés, donde los expertos temen un gran terremoto conocido como “The Big One”, que podría causar el caos en Los Ángeles y a lo largo de la costa oeste.



En Los Ángeles, la policía y los bomberos no reportaron daños o heridos. El aeropuerto funciona con normalidad.



En redes sociales, usuarios publicaron videos del temblor, incluido uno que mostraba el agua de una piscina moviéndose frenéticamente.



Varias atracciones del parque Disneyland fueron cerradas para inspección, mientras que un partido de básquetbol de la NBA en Las Vegas fue suspendido por el temblor que causó que el marcador y varios parlantes se balancearan en lo alto de la cancha.

#VEA Paralizan atracciones en #Disneyland por sismo de magnitud 6,9 en California.

No se han reportado daños en el parquepic.twitter.com/PHX9TV6lZQ — América Digital (@AmericaDigital) 6 de julio de 2019



Lo que sí no se interrumpió fue el béisbol. El juego de los Dodgers de Los Ángeles continuó sin parar durante el sismo, que era captado por las cámaras en el estadio.



En una escuela de Ridgecrest se vivió un caos en el momento del sismo. En el centro educativo se estaba desarrollando una presentación teatral. Un usuario registró en momento de pánico.

📷 #California ⚠️ Caótico ambiente se vivió en plena presentación en una escuela de #Ridgecrest, la ciudad más cercana del epicentro fue interrumpida por este sismo 7.1Mw. Posiblemente con altísimas intensidades. #Terremoto #Sismo

pic.twitter.com/7Wi9GuAouE — EL CÍRCULO 🌎 (@CirculoGloBal_I) 6 de julio de 2019



Instantes similares se registraron dentro de un restaurante de la misma localidad en California.