La SIP insta a Gobierno de Ecuador a esclarecer asesinato de Efraín Ruales y atentado contra Marilú Capa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a las autoridades de Ecuador a “indagar de manera expedita el asesinato” del presentador de Ecuavisa Efraín Ruales, el 27 de enero del 2021 en Guayaquil, y el atentado armado contra la periodista Marilú Capa, el 19 de enero en Nueva Loja.

Este jueves 28 de enero, la SIP manifestó “preocupación” por los dos hechos de violencia y puntualizó que es “urgente” establecer los móviles y responsables. Efraín Ruales fue asesinado en un ataque tipo sicariato cuando conducía su vehículo, después de salir de un gimnasio. Marilú Capa fue disparada en un local.



La SIP enfatizó que lo ocurrido no puede convertirse en tendencia y recordó el secuestro en Ecuador y asesinato en la frontera de Colombia del equipo periodístico de EL COMERCIO en el 2018, cuya investigación en la Justicia del país aún no arroja resultados.



A continuación la transcripción del comunicado de la SIP:



“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a las autoridades de Ecuador a indagar de manera expedita el asesinato de un presentador televisivo y otro atentado contra una periodista. La organización expresó preocupación por los recientes hechos de violencia y consideró urgente conocer los móviles de estos delitos y que se deslinden responsabilidades.



Efraín Ruales, actor y presentador de un programa de variedades del canal Ecuavisa, fue asesinado el 27 de enero en Guayaquil. Desconocidos le dispararon al menos en cuatro ocasiones cuando iba en su vehículo tras haber salido de un gimnasio. Ruales, de 36 años, solía denunciar hechos de corrupción en sus redes sociales. En junio del año pasado expresó que había recibido amenazas.



El asesinato de Ruales se suma al atentado contra la periodista ecuatoriana Marilú Capa, herida de gravedad el 19 de enero, en la ciudad de Nueva Loja, provincia Sucumbíos. Capa, quien conduce un programa matutino en Radio Sucumbíos, fue atacada por un sujeto que ingresó a un restaurante de su propiedad y le disparó seis veces.



El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente del Grupo Opsa de Tegucigalpa, Honduras, lamentó el asesinato de Ruales y expresó: "Confiamos en que las investigaciones conduzcan a conocer los móviles, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".



Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, dijo: "Esperamos que el gobierno tome medidas urgentes en procura de justicia". Agregó que la voluntad política decidida y la puesta en funcionamiento de mecanismos judiciales "es el mejor antídoto para disuadir a los violentos".



Canahuati y Jornet coincidieron en expresar que esperan que estos hechos de violencia no se conviertan en tendencia en Ecuador ni en América Latina. En 2020 fueron asesinados en la región 24 periodistas. Ruales es el primer periodista asesinado en 2021 en América Latina.



En uno de los casos más notables de asesinatos contra periodistas, en abril de 2018 disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC asesinaron en la frontera colombo-ecuatoriana al fotógrafo Paúl Rivas, al periodista Javier Ortega y al conductor Efraín Segarra, del diario El Comercio, de Quito.



La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos”.