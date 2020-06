Solo si presenta síntomas moderados y graves por covid-19 necesita hospitalización

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los pacientes contagiados con coronavirus presentan tres tipos de síntomas: leves, moderados y graves. Dependiendo de ellos se requiere o no una hospitalización. Así lo explicó a EL COMERCIO el emergenciólogo y catedrático José Guanotasig, la noche de este miércoles 10 de junio del 2020.

Los primeros -señala- presentan fiebre no mayor a 38,5 grados, dificultad respiratoria leve y una saturación de oxígeno no menor al 90%, por lo que pueden permanecer en casa sin problema y bajo chequeo médico virtual o por teléfono. Dependiendo el caso deben continuar con el tratamiento adecuado, basado en fármacos para evitar el incremento de la temperatura. “Se les brinda un tratamiento ambulatorio, ya que no requiere ingresar al hospital, pero sí debe permanecer en aislamiento".



En Ecuador, por ejemplo, la mayoría de los infectados están en este grupo. De los 18 858 casos activos -personas que tienen el virus y sintomatología-, 18 125 están en esta condición, es decir, están aislados en sus viviendas. Es decir, el 96,1%, según las cifras publicadas la mañana de este miércoles 10 de junio del 2020.



Mientras que aquellos que presentan síntomas moderados y graves deben acudir a una casa de salud para que les evalúen, den seguimiento y tratamiento continuo y, si lo requieren, una ayuda respiratoria complementaria. ¿Cuál es la condición? Estos pacientes desarrollan complicaciones como saturación de oxígeno menor a 85%; su frecuencia respiratoria está entre 22 y 30 veces por minuto y la cardíaca es mayor a 120. “Ellos deben ser internados, inmediatamente, para precautelar su salud".



También hay pacientes que llegan con un mayor malestar, es decir, con dificultades respiratorios severas, por lo que son llevados a las unidades de cuidados intensivos. En este espacio se les brinda ayuda respiratoria mecánica y se usan otras técnicas para reanimar a la persona.



En Ecuador, el número de infectados hospitalizadas no es alta. Llega a los 733 ingresados en las unidades de salud de todo el país. Es decir, el 3,8% del total. Solo en Quito se dispuso dos hospitales exclusivos para tratar a pacientes con coronavirus. Estos son el Pablo Arturo Suárez, a cargo del Ministerio de Salud, y el Quito Sur, del Seguro Social. También colaboran el Andrade Marín, Eugenio Espejo y Enrique Garcés.



Hasta el lunes 8 de junio del 2020, la ocupación de los establecimientos de salud llegó a su límite máximo, principalmente, en las unidades de terapia intensiva (UCI). Las 159 camas de UCI, dispuestas para pacientes con coronavirus, estaban totalmente ocupadas. Y 35 de 701 puestos en hospitalización estaban libres para la atención de nuevos contagiados, es decir, el 5%. Estos datos cambian constantemente, pero el promedio de estadía en una casa de salud supera los siete días.



Las cifras ecuatorianas son similares a las que se registran en el mundo. En un estudio levantado en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -y citado por BBC Mundo- se establece que 85% de los infectados desarrollaron síntomas leves; en el 10% se reportó falta de aire y dificultad para respirar graves. Mientras que el 5% restante presentó insuficiencia pulmonar, ‘shock’ séptico, falla en varios órganos y riesgo de muerte.



En este informe además se observa que el síntoma más común es la fiebre mayor a 38 grados. Esta se dio en el 88% de los casos. Luego está la tos seca, en 68%, el cansancio, en 38%, la dificultad respiratoria, en 19%. En menor medida el dolor de garganta y el de cabeza en el 13%. Solo el 4% de los infectados tuvo diarrea.