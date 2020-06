¿Sospecha de covid-19? Si tiene estos síntomas debe ir al hospital

LEA TAMBIÉN

La mañana de hoy, lunes 29 de junio del 2020, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hizo un llamado a buscar atención en un subcentro de salud u hospital en caso de que las personas sientan afecciones que pueden asociarse con el covid-19.

“A toda la comunidad quiteña yo le pido que si se siente mal, si tiene dificultad al respirar, si ha empezado con una tos o tiene fiebre no se quede en casa. Tienen que ir al subcentro de salud, al hospital más cercano”, señaló Zevallos.



Daniel Simancas, epidemiólogo, explicó que hay al menos siete síntomas que una persona debe tomar en cuenta antes de acudir a una casa da salud o buscar la atención de un médico:



1.- Las personas, que están contagiadas con el SARS-CoV-2, suelen sentir una falta constante de aire. Es importante que no minimicen este síntoma, si es que han estado en contacto con alguien que pudiera haberles contagiado el virus.Simancas dijo que si bien al caminar o realizar alguna actividad se puede tener esa sensación de falta de aire, un signo de alerta ocurre cuando esta sensación es persistente. El epidemiólogo manifestó que se ha detectado que una persona con este síntoma tarda mucho en acercarse a emergencias de un hospital o centro de salud y eso pone en riesgo su vida.



2.- Otro síntoma a tomar en cuenta es la fiebre alta, debe llegar a 38 grados centígrados. Igual es importante evaluar si se ha estado en algún grupo de riesgo de contagio.



3.- Los infectados también suelen quejarse ante lo que denominan fuertes dolores de cabeza.



4.- El cansancio o fatiga intensa al realizar labores cotidianas es una de las alertas de que se podría tener covid-19.



5.- La tos seca es un indicador de que se puede ser portador del nuevo coronavirus. No se presenta flema, únicamente tos seca.



6.- Algunos de los contagiados además se quejan de dolor en el pecho.



7.- La pérdida del olfato es otra de las molestias que forman parte del cuadro de un paciente con covid-19.



El también catedrático de la UTE, Simancas, puntualizó que lo importante es tomar en cuenta el nivel de intensidad de esos síntomas. Esto porque en caso de ser leves es posible recibir atención mediante la línea 171 o con un médico de cabecera, vía telemática. El epidemiólogo pidió evaluar si los síntomas se presentan de manera combinada.

Para Simancas es importante insistir en que la comunidad debe acudir a las áreas de emergencia de hospitales en caso de tener síntomas intensos, como los mencionados. Con esto, señaló el experto, se evita acudir a un lugar en donde podría ocurrir un contagio y así también se ayuda a la Red de Sistema de Salud Pública, para que no colapse.