Empresa Sinohydro esperará evaluación del proyecto Coca Codo Sinclair, según Embajador de China

El embajador de la República Popular China, Wang Yulin, concluyó la semana en Guayaquil con un conversatorio. Había llegado al Puerto Principal, el miércoles pasado, para una rueda de prensa. Y para recibir al barco hospital Arca de la paz, un emblema de hermandad chino, que arribó el jueves 15 de noviembre y que prestará atención a más de 4 000 pacientes hasta el 22 de noviembre.

Este viernes 16 de noviembre en la mañana dialogó sobre las relaciones bilaterales, la presencia de empresas chinas en el país y las oportunidades comerciales para Ecuador. Estuvo acompañado del presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, José Antonio Hidalgo; y, del Wilson León Lee, presidente del grupo Oriental, en la mesa principal en el restaurante Cantonés.



Yulin confirmó la visita oficial que el presidente Lenín Moreno realizará en diciembre a China. Aunque dijo que no podía revelar los detalles, este Diario conoció que la gira será entre el 10 y el 15 de diciembre del 2018.



“China es el segundo socio comercial de Ecuador, después de Estados Unidos” y las relaciones entre los presidentes de ambas naciones están en un buen momento, dijo.



En Ecuador operan más de 90 empresas chinas. Según el Embajador, la mayoría de obras construidas de infraestructura por esas firmas están funcionando normalmente y solo mencionó dos conflictos.



Mencionó que la empresa china Sinohydro Corporacion está dispuesta a asumir sus responsabilidades, si se confirman las fallas estructurales en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.



“Si la empresa china tiene las responsabilidades, está dispuesta a asumirlas”. El Embajador dijo que actualmente se ha señalado que existen problemas y fisuras en la estructura, pero la firma dice que “no es un problema de calidad sino superficial”.



Según la Contraloría, en la central se han identificado 7 648 fallas, las más grandes tienen 38 centímetros. El periodo analizado fue entre el 16 de diciembre del 2015 y el 30 de abril del 2018. El miércoles pasado se dio lectura al informe del borrador del examen especial a la hidroeléctrica, que está operativa hace dos años y en la que se invirtieron USD 2 851 millones.



“Coca Codo Sinclair es un proyecto emblemático para ambos países, que está funcionando normalmente y generando energía. Tengo que reconocer que la empresa china tiene disputas con Celec sobre la calidad de este proyecto”.



Explicó que ambas partes ya se pusieron de acuerdo para que “una tercera parte” hiciera una evaluación de la obra que comenzaría en diciembre.

Por eso, añadió, “esperamos con paciencia” hasta que la empresa alemana TUV SUD Atisae SAU concluya la evaluación de la obra.



También se refirió a que la empresa Railwy No.9 Engineering Group quiere “sentarse en la mesa para buscar una salida” al conflicto que mantiene con el Ministerio de Educación. En julio pasado se anunció la terminación unilateral del contrato por incumplimiento en la construcción de 200 escuelas del Milenio. “Hasta ese anuncio se hicieron 50 escuelas, 27 se han utilizado por parte del Ministerio y quedan 23 por entregar. Según las imágenes de televisión se ve que están muy deterioradas e incluso se dice que tienen problemas estructurales. Si hay problemas de calidad se puede invitar a otra empresa para que haga un estudio de calidad”.



“Ecuador y China son países amigos y entre amigos no hay problemas sin solución”.



En tanto, el Embajador destacó que la confianza política mutua se ha fortalecido. Recordó que después de la visita del mandatario Xi Jimping, en el 2016, se concretaron algunos acuerdos. Uno fue el crédito no reembolsable de USD 150 millones que se destinará para obras en Manabí y uno preferencial por 450 millones en tres tramos hasta el 2019.



Señaló que en estos días se encuentra en China un equipo de especialistas del Ministerio de Finanzas de Ecuador, pero no precisó si es para concretar nuevos créditos o renegociar la deuda estatal.



El embajador dijo que Ecuador está pidiendo condiciones más favorables, plazos más largos y tasas bajas. Pero aclaró las condiciones de financiamiento no son determinadas por el gobierno chino sino por las empresas, ya que en ese país las instituciones financieras son empresas, bancos comerciales, y como protagonistas del mercado deben competir con otras empresas. “¿Cómo serán las condiciones? será un tema de negociación entre ambas partes.



Yulin destacó las relaciones comerciales. De enero a agosto de este año la balanza bilateral llegó a USD 3 166 millones, un aumento de 15,7% en comparación con el mismo periodo del 2017. Pero las ventas de Ecuador a ese país fueron de USD 926 millones y las importaciones de productos chinos alcanzaron USD 2 240 millones.



Según el Embajador, a China no le gusta superar a ningún país en la balanza comercial. “Ecuador debe hacer más esfuerzos para elevar la competitividad de sus productos”.

Señaló que la Embajada en Quito está promoviendo la firma de un acuerdo fitosanitario con Ecuador. “China tiene la buena voluntad de abrirse a otros países, más con Ecuador que es un país en vías de desarrollo como el nuestro”.



El presidente de la cámara binacional coincide que para ingresar a ese mercado se debe gestionar permisos fitosanitarios para más frutas. Ecuador solo exporta banano y mango. También hay que gestionar los trámites para vender los productos lácteos. El país tiene una sobreproducción de 500 000 litros de leche diarios. Recordó que el banano entra a China con 10% de arancel y el camarón, con 2%. Y que están por concretarse los permisos fitosanitarios para la pitajaya.



En el 2020, China alcanzará un nivel de consumo anual per cápita de 60 kilos de frutas, lo que significa un potencial para Ecuador.



Hidalgo anunció que el 5 de diciembre se realizará el I Foro Internacional de Comercio Electrónico con el gigante asiático, denominado E-ChinaDay. Durante el evento se realizarán charlas de expertos internacionales para productores, comerciantes y empresarios interesados en hacer negocios a través de las plataformas digitales.