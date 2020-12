Sindicados demandarán la inconstitucionalidad del salario básico fijado por el Gobierno; el FUT anuncia nuevas movilizaciones

El congelamiento del salario básico en USD 400 para el 2021 será motivo de una demanda de inconstitucionalidad que presentará el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en los próximos días.

Según Mesías Tatamuez, presidente del FUT, la decisión del Gobierno, de no subir el monto, vulnera el artículo 328 de la Constitución. “Defendemos al trabajador para que no sea considerado como mercancía”, reclamó el dirigente.



Dicho artículo trata de la remuneración justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia.



En una rueda de prensa virtual este 1 de diciembre de 2020, Tatamuez criticó el ofrecimiento gubernamental de pagar bonos de USD 60 a los trabajadores que ahora ganan el básico y USD 100 para los desempleados durante la pandemia. Dijo que los recursos, al ser fiscales, saldrán del bolsillo de los ciudadanos.



El FUT, además, plantea discutir reformas laborales y prepara una propuesta de Ley de Seguridad Social. “Discutamos un nuevo Código del Trabajo”, manifestó José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).



Ante la insatisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno, Villavicencio adelantó que los sindicatos y grupos sociales volverán a las calles en enero del próximo año.



Otra agrupación que prevé demandar la fijación del salario para 2021 es la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Esta organización no realizará movilizaciones.

El argumento de la CUT es que al mantener intacta la remuneración se está violentando la transitoria número 25 de la Constitución, la cual dispone que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno. También indica que el salario tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar.