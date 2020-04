Sindicatos y Conaie convocan a cacerolazo para el 1 de Mayo; no se darán marchas en las calles

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes de las principales centrales sindicales y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocaron este martes 28 de abril del 2020 a un cacelorazo para el próximo 1 de Mayo.

La acción reemplazará a las tradicionales manifestaciones por el Día del Trabajo, que por primera vez no podrán realizarse en las calles debido a las medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19.



El anuncio lo hicieron esta mañana en una rueda de prensa virtual el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez; José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores (UGTE); Isabel Vargas, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros.



"Vamos a un 1 de Mayo extraordinario, donde los trabajadores del mundo no podríamos gritar a viva voz en las calles y plazas: abajo la explotación, viva los trabajadores", comentó Villavicencio.



"Pero eso no significa que vamos a callar", agregó, "desde las calles que podamos hacerlo, desde los balcones, desde las ventanas de nuestras casas haremos sonar y retumbar las cacerolas vacías".

[Rueda de prensa virtual] Jaime Vargas, presidente de la CONAIE sobre la posición del movimiento indígena en la emergencia sanitaria por #Covid19 y acciones del 01 de Mayo. #SomosConaie https://t.co/9TB60giWsb — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 28, 2020

Precisó que esta medida, que se dará a las 12:00, servirá para demostrar unidad de los trabajadores y organizaciones sociales "para exigir comida y medicina para el pueblo", y decir "basta de despidos" y que "no asalten los recursos de la Seguridad Social".



Los dirigentes también pidieron colocar banderas rojas de la clase obrera y la tricolor del país con listones negros en conmemoración de los trabajadores de la primera línea que perecieron en el combate al covid-19. Y en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.



"Hay que embanderar el Ecuador por un rechazo total a la Ley, a las leyes, porque es un chantaje de la oligarquía y del neoliberalismo del Gobierno", apuntó el presidente del FUT.



Tatamuez criticó las reformas laborales que fueron incluidas por el Gobierno dentro de la Ley Humanitaria que tramita la Asamblea, y que incluyen nuevas formas de contratación.

En otra rueda de prensa virtual, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, dijo que esta organización también prepara cacerolazos y foros por el 1 de Mayo desde sus comunidades.



"No vamos a ser indisciplinados, no vamos a salir a las calles. Lo haremos desde nuestros territorios, desde la selva", expresó Vargas.



Tanto la Conaie como los sindicatos señalaron que el país no está preparado para levantar el confinamiento que fue dispuesto el 16 de marzo pasado por la pandemia.