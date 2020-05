Sindicalistas piden archivo de Ley Humanitaria y convocan a plantón en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras centrales sindicales convocaron este miércoles 6 de mayo del 2020 a un plantón para pedir el archivo de la Ley de Apoyo Humanitario que tramita la Asamblea, al rechazar las reformas laborales que incluye el proyecto.

El presidente del FUT, Mesías Tatamuez, en una rueda de prensa virtual, realizada este miércoles dijo que el acto se dará a las 10:00 de este viernes 8 de mayo del 2020 en las afueras de la sede del Parlamento.



Tatamuez dijo que la manifestación se dará también en solidaridad con los trabajadores que han sido despedidos en medio de la emergencia sanitaria.



Wilson Álvarez, otro de los integrantes, manifestó que el plantón se dará acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el distanciamiento social para evitar contagios del covid-19.



"Estaremos a dos metros de distancia, con mascarillas, con gel, alcohol, con gafas. No somos irresponsables en salir en las calles o convocar a estos plantones. Pero sí le decimos al Gobierno: mil veces morir de pie, que de rodillas", añadió.



José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE) advirtió que "habrá un nuevo levantamiento popular" si se aprueba dicho articulado, que incluye modalidades como el contrato emergente o la suspensión emergente de la jornada laboral, o el goce de vacaciones por devengadas y por adelantado.



"La Asamblea tiene dos caminos: allanarse a la política neoliberal presentada por el presidente Moreno o acoger las propuestas alternativas de los trabajadores y los pueblos, que hemos planteado el no pago de la deuda externa, que se cobre a los morosos de nuestro país los más de USD 1 500 millones, que se establezca un impuesto a las 235 familias que tienen un patrimonio por más de USD 30 mil millones, y que los grandes grupos económicos, la banca, aporten de manera progresiva", dijo.



Según el dirigente, con estas alternativas "el Estado tendría alrededor de USD 15 mil millones anuales para resolver el problema económico y sanitario". Rechazó que se pretenda llevar a la "tercerización laboral".



A su vez, Villavicencio demandó la "inmediata salida" del ministro de Trabajo, Luis Poveda, a quien responsabilizó de no haber frenado el despido de más de 50 mil trabajadores del sector público y privado.



Isabel Vargas, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), apuntó que la manifestación también será en contra de la disminución de recursos para universidades y programas educativos.



Debido a las medidas de confinamiento por el covid-19, desde mediados de marzo pasado, la Asamblea se acogió al teletrabajo y a sesiones virtuales.



Así, la Comisión de Desarrollo Económico tiene previsto aprobar hasta este viernes el informe para segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, el cual contempla aportes de empleados y empresas para un fondo de USD 1 418 millones para paliar la crisis.