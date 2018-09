Las centrales sindicales del FUT marchan hacia el Centro Histórico de Quito en rechazo al ajuste económico

LEA TAMBIÉN

Aproximadamente 2 000 personas participan en la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que partió de la Caja del Seguro Social, pasadas las 16:50 de este jueves, 20 de septiembre del 2018.

José Villavicencio, presidente del FUT, señaló que esperan entregar una propuesta elaborada por las centrales sindicales a los representantes del Gobierno. "Esperemos que nos dejen ingresar a la Plaza Grande, dijo.



El dirigente sostiene que la marcha de este jueves es una "muestra del descontento popular" con las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo.



Villavicencio cree que hay otros mecanismos para enfrentar la crisis económica, como el ajuste al impuesto a la renta o la eliminación de la intermediación petrolera. También cree que el aumento del precio del súper y el diesel industrial "están generando especulación".



Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, pide que se garantice la seguridad jurídica para los trabajadores del sector público. Agregó que luego de las marchas, esa central presentará a la Asamblea una propuesta de Código de Trabajo. También una propuesta de Ley de Seguridad Social.



En la caminata participan representantes de las siete centrales sindicales que conforman el FUT. También estuvieron dirigentes de Unidad Popular.



Gieovanni Atarihuana, director de esa tienda política, cree que el diálogo sin resultados no es democrático. El directivo pide que también se tomen en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales y no solo las del sector empresarial. "Cuando no se escucha a un sector el diálogo es ineficaz".



Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha, manifestó que los maestros se sumaron a la marcha, porque consideran al ajuste económico como una medida "antipopular". Los educadores participaron con ropa negra, en rechazo a lo que consideran una inestabilidad laboral.



La caminata avanzó a lo largo de la calle Guayaquil. Se tiene previsto que la caminata finalice en la Plaza de Santo Domingo.